Social 15 invitați, patru fripturi. Viral pe TikTok despre un grătar în Germania







Un video postat de un român pe TikTok a captat atenția publicului și a devenit rapid viral, după ce acesta și-a împărtășit experiența despre cum e să mergi la un grătar organizat de nemți, comparativ cu cele organizate de români.

Românul povestește că el și familia lui au servit doar micul dejun, luând în considerare că erau așteptați la un grătar la prânz.

Cu toate că băuturile erau multe și de toate felurile, principala problemă a fost legată de alimente, deoarece porțiile de carne erau limitate la doar patru, în timp ce invitații numărau 15 de persoane, fără a lua în calcul copiii.

Cum e să mergi la grătar la nemți

„Am ajuns acolo la prânz, s-a făcut focul, de regulă nu se respectă ora 14.00, s-a făcut mai târziu, 15.00-16.00.

Bă, mi-era o foame, îmi venea să mă apuc de scaunele alea. Și eram vreo 15, fără copii. Nemții get-beget, deci vorbesc de nemții-nemți. Patru fripturi foarte mari pe grătar. Aia era tot, mă!

Ne-a venit o bucată, nouă ne-a dat o bucată de familie. Deci o bucată de carne de familie, a tăiat-o așa în patru. Nu-mi venea să cred”, a povestit românul într-un clip pe TikTok.

Ulterior, când au văzut că mâncarea e puțină, gazdele au mai scos o porție de crenvurști pentru invitați.

Însă, după experiența avută, românul a stat de vorbă cu un alt prieten neamț și a lămurit situația.

„Mănânci ce aduci”

Românul spune că la băutură nu e o problemă pentru că fiecare neamț are bar în casă, iar subsolul casei plin de vin, însă, dacă vrei să mănânci grătar, trebuie să îți aduci ce vrei.

„Așa sunt nemții, am mai vorbit, după chestia asta pe ce am pățit, am vorbit cu un prieten, că avem și noi prieteni nemți aici.

Ne-au spus că la noi așa e, nu se face multă mâncare. Mai sunt care te anunță: <Mănânci la grătar ce îți aduci>. Adică vii cu pachetul, cu carne la pachet”, a mai povestit bărbatul, spre amuzamentul celor care l-au urmărit.

Alți români și-au povestit experiențele de la grătar

Ca de obicei, postarea plină de umor a românului a provocat sute de reacții din partea compatrioților noștri, care și-au împărtășit propriile experiențe despre cum e la grătar în Italia, Spania sau Austria.

„N-ati știut voi, el face gratarul, dar voi trebuia să vă aduceti ce vreți voi să mâncați... am mai auzit așa ceva”, a scris cineva.

„Eu am fost la un austriac la grătar și ne-au întrebat câți cartofi mâncam de fiecare”, susține cu umor un alt român.

„Stai sa vezi la olandezi. Te întreabă înainte cam câtă carne mănânci? 200 de grame e ok?”, a adăugat altcineva.

„Mergi în Sicilia, de când vii te așează la masă și cam 2,3 ore doar asta faci, mănânci”, povestește altcineva experiența din Italia, potrivit Adevărul.