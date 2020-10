Cunoscutul actor a anunţat pe pagina sa de Facebook că a fost diagnosticat cu cancer şi că are mare nevoie de sânge, urmând să fie supus unei intervenţii chirurgicale de extirpare a unui rinichi.

„Am nevoie de sânge. Orice grupă. Nu aş fi vrut să fac asta! Nu v-aş fi scris nimic despre situaţia prin care trec, dar urmează sa fiu supus unei intervenţii chirurgicale de extirpare a unui rinichi. Am fost diagnosticat cu cancer. O astfel de operaţie este mare consumatoare de sânge, iar perioada asta este una de mare carenţă în rezervele de sânge.

Corpul medical mi-a cerut să găsesc măcar un donator care să facă acest gest umanitar. Oricine va dori sa facă asta, va trebui să specifice că donează pentru mine şi spitalul Carol Davilla.

Donarea se poate face la Centrul de Transfuzie de pe lângă Calea Victoriei. Cuvintele de mulţumire nu vor fi îndeajuns cât să exprime gratitudinea mea. Sunt deja internat, iar luni voi fi operat. Şi sunt mulţi ca mine care au nevoie. Eu am A2”, a scris actorul pe pagina de socializare.

Același apel către oameni a făcut și traupa “Sabotorii”, formată din actorii Constantin Zamfirescu, Lavinia Stoica și Cătălin Marin.

Anunțul a primit peste 2.100 de like-uri și a fost distribuit de 2.500 de ori. De asemenea, fanii virtuali ai lui Constantin Zamfir au lăsat comentarii care mai de care mai frumoase, de însănătoțire grabnică.

Prietenii virtuali ai lui ”Gogoașă” sunt alături de el

”Imi pare sincer rau, doresc sa se faca bine si sa ne mai bucuram de prezenta lui pe micile ecrane. Sanatate multa „gogosica „!!!/ Multă sănătate îți doresc, și Dumnezeu sa3 te ajute sa ieși învingător din acest impas al vieții tale./ Ii doresc sa treaca cu bine peste acest pas si sa se faca bine cat de repede posibil ca sa continuati sa jucați împreună în emisiuni tv si teatre!/

Off , sper sa gasesti cat mai multi donatori, si sa te pui pe picioare cat mai curand. Ar fi donat al meu sot, eu nu am voie(prob. de sanatate).. si nici nu suntem in Ro.. el este donator de vre-o 4 ani.. are grupa 0, merge la toti care au nevoie. Poate daca ne lasa ,, Corona,, venim in decembrie. Doamne ajuta sa reusesti sa treci peste acest hop”, sunt doar câteva din cele peste 330 de comentarii scrise de prietenii virtuali pentru Gogoașă.