Faimos pentru rolul The Dude din The Big Lebowski, în regia reputaților cineaști Joel și Ethan Coen, care de altfel i-au oferit rolul principal în mai multe producții ale lor, actorul american a recunoscut că a primit diagnosticul de limfom, însă prognosticul său este bun. „O veste groaznică a ieșit la iveală”, a scris acesta luni pe contul său personal de Twitter.

Potrivit actorului în vârstă de 70 de ani, acesta urmează un tratament de specialitate. Limfomul este un tip de cancer în care celulele care se luptă cu infecțiile sistemului imunitar, numite limfocite. Aceste celule se află în ganglionii limfatici, splină, timus, măduva osoasă și alte părți ale corpului.

Bridges și-a exprimat întreaga recunoștință familiei, prietenilor și echipei sale medicale și a promis că își va tine fanii la curent cu recuperarea sa.

Luni seară, făcând referire la personajul său The Dude din „The Big Lebowski”, care l-a făcut celebru în lumea întreagă, el a scris pe Twitter: „Cum ar spune Dude, un nou rahat a apărut. Am fost diagnosticat cu limfom. Deşi este o boală gravă, sunt norocos că am o echipă minunată de medici şi prognosticul e bun. Voi începe tratamentul şi vă voi ţine la curent cu recuperarea mea”.

Un trofeu și 7 nominalizări Oscar

Bridges nu a dat mai multe detalii, iar într-un alt mesaj el şi-a îndemnat urmăritorii să meargă la vot în alegerile prezidenţiale.

Actorul Jeff Bridges, cunoscut pentru roluri din filme ca „The Big Lebowski”, „The Fisher King” „Hell or high mountain”, „The Fisher King” „Crazy Heart” şi „True Grit”, are o carieră prodigioasă. A primit un premiu Oscar pentru rolul din „Crazy Heart” și un număr record de 7 nominalizări, iar anul trecut a fost recompensat cu trofeul „Cecil B. DeMille” pentru întreaga activitate.

El este fiul actorilor Lloyd și Dorothy Bridges, care au murit în 1998, și s-a născut pe 4 decembrie 1949, la Los Angeles.

Sursa: The Guardian