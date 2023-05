Gino Iorgulescu a ajuns de urgență la spital. Președintele LPF are probleme cardiace: „Nu știu dacă a fost chiar infarct”

Gino Iorgulescu s-a confruntat de-a lungul timpului cu mai multe probleme de sănătate. Președintele Ligii Profesioniste de Fotbal (LPF) a acuzat în ultimele zile mai multe stări de rău, iar în cele din urmă a ajuns de urgență la spital, unde medicii au reușit să îl stabilizeze. Fostul fotbalist a suferit un infarct și este destul de probabil să treacă, din nou, printr-o intervenție chirurgicală.

Nu este pentru prima dată când Iorgulescu are probleme cardiace. Oficialul LPF a explicat că medicii nu i-au oferit foarte multe detalii privind diagnosticul din dorința de a-l proteja. Iorgulescu va rămâne la spital sub atenția medicilor în zilele următoare. Fostul fotbalist a explicat că acum se simte mai bine și că va urma un tratament în perioada următoare. Este important de precizat că fostul internațional are deja un stent la inimă.

Ce spune Gino Iorgulescu despre noile probleme de sănătate

„Acum mă simt binișor, ok. Am deja un stent și se pare că va trebui să-l pun și pe al doilea. Să vedem cum evoluează după tratament. Doctorii mi-au spus că am pățit asta din cauza stresului și celorlalte probleme de sănătate pe care le am. Nu știu dacă a fost chiar infarct, dar nu m-am simțit bine deloc. Sau poate n-au vrut să-mi spună mie mai multe. Dar mi-au spus că trebuie să mă țină sub control permanent”, a declarat Gino Iorgulescu.

Aceasta nu este singura problemă de sănătate cu care șeful LPF se confruntă. Fostul fotbalist a dezvăluit că urmează să facă o serie de analize deoarece are o infecție la coloană, motiv pentru care a petrecut o bună perioadă de timp în spital. „Trebuie să-mi fac analizele că am o infecție la coloană, din cauza căreia am stat anul trecut în spital o lună și jumătate”, a mai spus Iorgulescu pentru Cancan.ro. Fostul internațional român se află la conducerea LPF de pe data de 14 noiembrie 2013.