O pierdere tragică pentru sistemul medical. Moartea subită a unui renumit ginecolog din România în timpul gărzii

În noaptea de vineri spre sâmbătă, 5 spre 6 mai, ginecologul din Iași, Carmina Schaas, și-a pierdut viața în timpul gărzii. Conform surselor inițiale, ea se pregătea să ajute la nașterea unei femei însărcinate, la Maternitatea „Cuza Vodă” din Iași

Aceasta avea 58 de ani. La un moment dat, a început să se simtă rău și s-ar fi prăbușit în fața colegilor săi. La fața locului, au fost chemate echipajele de prim ajutor, dar din păcate, nu au reușit să o resusciteze. În urma examinării acesteia, s-a constatat decesul.

„Colectivul din cadrul Spitalului Clinic de Urgenţă pentru Copii «Sfânta Maria» Iaşi este alături de Călin Schaas în aceste momente grele prilejuite de pierderea fulgerătoare a soţiei, Dr. Carmina Schaas, un medic şi un om deosebit! Dumnezeu să o odihnească în pace! Condoleanţe familiei îndoliate!”, au transmis reprezentanții Spitalului pentru Copii „Sf. Maria” din Iași.

Medicul ginecolog nu era cunoscut cu probleme medicale

Carmina Schaas, care a decedat în timpul gărzii, activa ca medic primar obstetrică-ginecologie la Maternitatea „Cuza Vodă” din Iași și în același timp era și asistent universitar doctor la Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” Iași.

Potrivit apropiaților, gincologul nu avea probleme cardiace cunoscute, ceea ce a amplificat șocul printre colegi și cunoscuți. În urma anunțului decesului, sute de ieșeni și-au exprimat condoleanțele pe rețelele sociale.

„Un medic excepțional, m-a ajutat sa-mi aduc pe lume primul meu copil (având probleme pe sarcina). A avut grija să nu pierd sarcina, deși era să pățesc acest lucru de două ori. Sincere condoleanțe familiei! Dumnezeu să o odihnească în pace!”, este unul dintre mesajele din online.

„Am născut prin cezariană un băiețel frumos si sănătos. Dna dr Schaas m-a avut sub observație toata perioada de sarcină și am beneficiat de toata atentia dumneaei. Este o adevarată profesionista, o caracterizează calmul si răbdarea. Mi-a colectat si celule stem în cantitate foarte mare, ceea ce nu mulți medici sunt în stare s-o facă. Sunt un fan al doamnei doctor si o voi recomanda cu caldură”, a transmis o mămică.

Necropsia va stabili cauza exactă a morţii, însă, cel mai probabil, un infarct este principala ipoteză luată în calcul în prezent de medici, potrivit Adevărul.