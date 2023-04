Gigi Becali vrea ca România să recupereze teritoriile date rușilor. Previziunile latifundiarului din Pipera

Gigi Becali a declarat că el și-a schimbat concepție privind războiul din Ucraina. Latifundiarul din Pipera a spus că el vrea doar ca acest conflict dintre Rusia și Ucraina să se termine cât mai repede. Omul de afaceri a explicat că nu poate ține cu forțele ucrainene pentru că autoritățile de la Kiev au decis ca bisericile să fie închise în ziua Paștelui Ortodox.

De asemenea, patronul FCSB nu poate ține nici cu rușii despre care a spus că ei sunt „cu crima”. Becali a făcut și mai multe previziuni privind soarta acestui conflict. Omul de afaceri crede că teritoriul Bucovinei o să revină României, iar țara noastră o să se unească cu Replica Moldova într-un an.

„Mi-am schimbat concepția despre război. Nu sunt nici cu rușii, dar nici cu ucrainenii. Vreau să se termine. Nu am cum să fiu cu ucrainean care închide Biserica, dar nici cu rușii, care sunt cu crima. Eu vreau să luăm Bucovina înapoi care e a noastră. Le-a dat-o rușii lor, s-o luăm înapoi. Și Bucovina și Basarabia să le luăm înapoi. Într-un an de zile ne unim cu Moldova. O s-o luăm și Bucovina de Nord”, a declarat Gigi Becali la RomâniaTV.

Mesajul lui Gigi Becali pentru Vladimir Putin

Nu este pentru prima dată când Gigi Becali face declarații privind războiul declanșat de Rusia în Ucraina. Patronul roș-albaștrilor a spus, în urmă cu un an, că el nu vorbește despre Vladimir Putin pentru că îi este frică de președintele rus. Becali a explicat că liderul de la Kremlin poate spune oricând că o persoană care a fost neprietenoasă cu el să fie omorâtă. Mai mult decât atât, omul de afaceri consideră că Putin i-a otrăvit pe cei care „au vorbit urât de el”.

„Se poate da și acest ordin. Ce mare lucru pentru el? Pe cuvânt că îmi e frică. Îmi e frică, având în vedere ce face. Nu mai puneți poza cu el. Îmi e frică doar când îl văd. Nu vorbesc despre el. Nu mă bag. Poate zice să moară cine a avut o atitudine neprietenoasă. Dacă-l văd, o iau la fugă. Doamne, miluiește!”, a mai spus Becali.