FCSB-Farul, 2-1. Gheorghe Hagi: Atacanţii au pierdut mingiile. Echipa cât să mai facă?

FCSB a învins-o pe Farul Constanţa cu scorul de 2-1 (1-0), luni seara, pe Arena Naţională din Bucureşti, într-un meci din etapa a patra a fazei play-off a Superligii de fotbal.

„Nu am ştiut să ne facem contraatacul cum îl făceam noi, am avut foarte puţină calitate în jumătatea adversă ca să poţi să dai goluri. Trebuie să ai atacanţi care să ştie să facă lucruri, să facă diferenţa. Eu nu sunt mulţumit cum a arătat echipa.

Poate defensiv a fost bine, dar ofensiv nu am fost noi şi atunci nu poţi să ai pretenţii la nivelul ăsta de meciuri. Am făcut schimbări pentru că trebuia să aducem ceva, fiindcă ofensiv nu a mers cum trebuia. Cu toate că în prima repriză am avut nişte situaţii! Dar atacanţii au pierdut mingiile. Echipa cât să mai facă? Nu o dau pe atacanţi, dar ei nu au făcut totul în seara asta. Nu s-au făcut combinaţii, s-a jucat foarte mult individual”, a declarat Gheorghe Hagi.

Denis Alibec: Cel mai important acum este meciul cu CFR

„Un meci prost făcut de noi. Adversarul a meritat victoria, dar puteam să revenim în repriza a doua, chiar dacă am primit gol foarte repede. Mergem mai departe şi sperăma ca în meciul următor să luăm trei puncte.

Ei ne-au surprins şi au reuşit să marcheze două goluri. Despre accidentare, mă ţine aici, în spate, dar sper să nu fie nimic, acum nu ştiu ce ar putea fi.

Deocamdată suntem pe primul loc, cel mai important acum este meciul cu CFR, dar dacă reuşim să îl câştigăm rămânem acolo. Sperăm ca noi să ieşim campioni!”, a declarat Denis Alibec.