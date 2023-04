Război în Ucraina, ziua 419. Următoarele luni vor fi foarte intense pe front, estimează Mircea Geoană: Marea Britanie va livra Kievului obuzierul utopropulsat AS-90. Video

Armata britanică a publicat o înregistrare video în care prezintă un obuzier autopropulsat AS-90 cu calibrul de 155 milimetri care urmează să fie livrat armatei Ucrainei.

„Faceți cunoștință cu formidabilul tun autopropulsat AS90 de 155 mm pe care armata britanică a antrenat echipajele de tancuri ucrainene”, se arată într-o postare a Miniserului britanic al Apărării.

În prezentare se arată că această armă va fi livrată ca parte a angajamentului pe care Regatul Unit și l-a luat față de Ucraina pentru a o susține în războiul pe care îl duce împotriva Rusiei.

„Programul face parte din angajamentul de durată al Regatului Unit de a susține Ucraina în lupta sa împotriva Rusiei. #AlăturiDeUcraina”, a adăugat pe Twitter ministerul britanic al Apărării.

Guvernul de la Londra a anunțat încă din luna ianuarie a acestui an că intenționează să trimită Ucrainei 30 de astfel de arme. Mai multe echipaje de militari ucraineni au fost instruite cum să utilizeze aceste arme. De altfel, fostul premier Boris Johnson anunțase încă din data de 23 aprilie a anului trecut că militari ucraineni sunt antrenați în Regat.

Aceste tunuri pe șenile pot lansa obuze standard de 155 de milimetri la o distanță de până la 25 sau 30 de kilometri, în funcție de lungimea țevii. Cadența de tragere este de 3 proiectile în decurs de 10 secunde, în modul rafală, 6 pe minut timp de 3 minute, foc intens, și 2 pe minut timp de o oră, foc susținut. Supranumit „Braveheart” de forțele armate britanice, obuzierul a intrat în serviciu în 1992, fiind produs de BAE Systems Land Systems. În Marea Britanie au fost produse doar 179 de astfel de obuziere, între 1992 și 1995.

Obuzierele britanice sunt comparabile cu Panzerhaubitze 2000, furnizate Ucrainei de către armata germană.

💥 Meet the formidable AS90 155mm self-propelled gun that the @BritishArmy has been delivering training on to Ukrainian tank crews.

🤝 The programme is part of the UK’s enduring commitment to support Ukraine in its fight against Russia.

🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/GqiHUx9zdG

— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) April 14, 2023