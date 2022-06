Gigi Becali nu îl mai vrea antrenor pe Reghecamf: Omul a plecat pe drumui lui. La revedere

Plecarea lui Laurențiu Reghecamf de la CS Universitatea Craiova, a trezit nostalgia în rândul fanilor de la FCSB. Acum că Reghe este liber de contract, aceștia i-au transmis lui Gici Becali, prin intermediul lui Gheroghe Mustață, că l-ar vrea înapoi la echipă.

Variantă exclusă

Gigi Becali a declarat însă că exclude această variantă, astfel că dorința fanilor nu se va îndeplini. Patronul FCSB spune că Toni Petrea tocmai a semnat deja o nouă înțelegere cu vicecampioana României și că nimic nu se va schimba.

„E treaba lui Reghe ce i s-a întâmplat la Craiova. Noi avem drumul nostru, iar el are drumul lui. Mustață este un tip mai sentimental și vă dați seama că el ține la Reghe, dar una e una și alta e alta, tată!

Vreau să îl întrebați voi pe Toni Petrea dacă acceptă așa ceva? Păi, cât credeți că el o să mai stea antrenor la clasa a V-a? După ce faci facultatea, te mai întorci la clasa a V-a? Credeți că o să stea secund toată viața lui? Nu, tată!“, a declarat Gigi Becali pentru Prosport.

Echipă bună de antrenori

Finanțatorul de la FCSB mai spune că are acum o echipă puternică de antrenori și nu mai este loc și pentru Reghe. „Omul este antrenor principal și a plecat pe drumul lui. Ce să fac eu cu doi antreori principali la echipă? Și, oricum am semnat contractul cu Toni Petre, la revedere! Nu are rost să vorbim de Reghecampf, că îl vrea Mustață sau nu mai știu eu cine…

Noi îl avem și pe Pintilii în echipa noastră de antrenori, iar eu zic că Toni Petrea principal și cu Mihai Pintilii secund este cel mai bun cuplu al meu posibil. Nu am ce să îi fac eu acum lui Reghe”, a mai spus Gigi Becali, potrivit sursei citate.