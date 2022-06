Laurențiu Reghecampf a rupt orice relație cu CS „U” Craiova. Antrenorul a plecat din Bănie

Laurențiu Reghecampf s-a despărțit oficial de CS „U” Craiova, formație cu care n-a reușit să câștige campionatul. Principalul obiectiv al „alb-albaștrilor”. Tehnicianul nu s-a mai înțeles cu patronul Mihai Rotaru și va fi înlocuit, foarte probabil, cu Laszlo Balint. „Reghe” a tras câteva concluzii după ce a plecat de la CS „U”.

Concluziile lui Laurențiu Reghecampf, după despărțirea de Craiova

„Întotdeauna când sunt bani la mijloc, când se negociază pentru ceva, durează mai mult. Dar nu mai contează. Niciodată n-a contat acea clauză. Am ajuns la o înțelegere cu Mihai Rotaru și totul este OK. Pe această cale, vreau să le mulțumesc jucătorilor, conducătorilor, fanilor. A fost o experiență intensă și nu mai contează ce s-a întâmplat în aceste săptămâni și cum au decurs negocierile.

Niciodată n-a fost între mine și Mihai Rotaru vreo discuție legată de clauză. Am fost la ședința cu conducerea clubului și am ajuns la concluzia că e mai bine să ne despărțim. Eu știu exact ce se întâmplă la Craiova”, a spus Laurențiu Reghecampf la Orange Sport.

Motivul care a dus la ruptură

„Când ai ca obiectiv să câștigi un trofeu și nu reușești s-o faci, mereu vor exista discuții. Eu nu vreau să fiu subiectiv, vreau să fiu corect. Le-am spus același lucru și conducătorilor în ședința pe care am avut-o. Antrenorul este cel care plătește, da.

Dar uitați-vă la parcursul nostru și la ce s-a întâmplat înaintea semifinalei cu Sepsi. Veneam după trei meciuri intense. Am câștigat la București, cu FCSB, am jucat acasă, cu CFR, și am câștigat în ultimul minut, apoi am mers și am câștigat la Farul.

Le-am spus-o și conducătorilor. Dacă eram puțin mai bine pregătiți, dacă aveam o arie mai largă de jucători la dispoziție, cred că puteam trece cu bine peste acele meciuri.

Meciul retur cu Sepsi s-a suprapus între cele cu FCSB și CFR Cluj (n.r. – cele din returul play-off-ului). Am ales clar ce vrem să facem. Am decis, alături de toată lumea implicată, să fim all-in. Să jucăm cu FCSB, să jucăm cu Sepsi și apoi să dăm totul și cu CFR Cluj. Așa e în fotbal. Uneori îți iese, alteori nu. Cu Sepsi, n-am reușit să ne ridicăm la un standard înalt pentru a o elimina.

„Totul a mers într-o direcție normală”

Vreau să înțelegeți că totul a mers într-o direcție normală la Craiova. Am încercat să-mi fac meseria cât am putut de bine. Nu mi-a reproșat nimeni nimic, dar la un moment dat au intervenit niște chestii. Eu mergeam în stânga, iar ei, cei din conducere, mergeau în dreapta. Așa că am ajuns la concluzia că mai bine ar fi să ne despărțim.

Făcuserăm și programul de cantonament, programul de antrenamente, făcuserăm totul. Eu și Mihai Rotaru n-am avut niciodată discuții în contradictoriu”, a mai afirmat tehnicianul.