Laurențiu Reghecampf, despre o posibilă nuntă cu Corina Caciuc: „Mi-am învățat lecția în dragoste. Trebuia s-o fac mai devreme, așa am simțit”

Laurențiu Reghecampf deplânge faptul că, în urma divorțului de Anamaria Prodan, atât copiii lui, cât și actuala iubită, Corina Caciuc, au avut multe de suferit.

Laurențiu Reghecampf duce un război cu fosta sa soție, Anamaria Prodan

„Nu m-am gândit la această dimensiune (n.a. – a propagării divorțului în mass-media) și nu-mi doresc acest lucru pentru băiatul meu”, spune Reghecampf, care vorbește și despre zvonurile legate de actuala sa parteneră.

Corina Caciuc este o victimă colaterală a unui război dus între Anamaria Prodan și fostul soț, așa cum recunoaște chiar el, la fel cum recunoaște și faptul că între el și impresară nu a mai existat o conexiune reală.

Trecutul Corinei Caciuc, o enigmă chiar și pentru Laurențiu Reghecampf

„Pentru mine, când cunosc o persoană nu-i cer buletinul și nici nu merg la poliție. Foarte multe informații sunt false, nu vreau să fiu răutăcios, să spun cine a dat informația și ce interes a avut. Mie îmi place foarte mult Corina, nu m-am interesat niciodată ce a făcut înainte, trăiesc momentul.

Trebuie să fie o conexiune. Eu sunt fixist, nebun cu curățenia, poate am lucruri care altuia nu-i plac, dar trebuie să fie o conexiune ca să trăiești cu cineva. Cum să cer buletinul sau să întreb bărbații din oraș?! Corina este parte din războiul meu cu fosta soție”, a mai declarat Reghecampf.

Despărțirea de Anamaria Prodan, stabilită cu mult înainte de aflarea sarcinii Corinei Caciuc

Laurențiu Reghecampf spune că divorțul de Anamaria Prodan a survenit din cauze nelegate de Corina Caciuc, ci de relația pe care o avea cu fosta sa soție, antrenorul recunoscând și faptul că ar fi trebuit să recurgă la despărțire mai devreme decât a făcut-o.

„Mi-am învățat lecția în dragoste. Să vă zic adevărul: eu am avut discuțiile de divorț cu prima soție cu mult înainte ca Ana să rămână gravidă. Și-acum, am băgat actele cu o lună sau două înainte ca actuala parteneră, Corina, să rămână gravidă. Trebuia s-o fac mai devreme, așa am simțit…

Eu am încercat cât mai devreme posibil să ajungem la o înțelegere, la notar, ca „Bebe” (n.a. – Laurențiu Junior, fiul pe care-l are împreună cu impresara) să nu sufere. Nu regret nimic, cred că am rămas cu ceva bun din tot ceea ce mi s-a întâmplat în viață, să fiu mai deschis, să iubesc mai mult, pentru că viața este scurtă și nu avem timp”, a mai mărturisit Reghecampf.

Nunta cu Corina Caciuc trebuie să mai aștepte

În legătură cu o posibilă nuntă între el și Corina Caciuc, Reghecampf spune că vrea mai întâi să finalizeze procedurile de divorț, pentru ca mai apoi să se poată gândi la întemeierea legală a unei noi familii.

„Urmează, vedem, în momentul de față nu acesta este lucrul cel mai important. Important este Liam, să termin divorțul, să termin tot scandalul din momentul de față. Cea mai șifonată este Corina”, a mai spus Laurențiu Reghecampf, invitat fiind în emisiunea „40 de întrebări”, moderată de Denise Rifai.