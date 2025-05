Gigi Becali își face partid. Vorbe grele despre Simion: mincinos, farseor, viclean

„Fac eu un partid, dacă vrea Claudiu Târziu să vină. Eu nu vreau funcții. Eu doar îl comand. Ca la FCSB. Adică tu ești ministru, dar faci ce zic eu. Eu nu contactez pe nimeni. Dar în partid cine vrea să vină.

Deci dacă am ajuns să alegem între Simion și Nicușor....peste cinci ani l alegeri trebuie să fie între doi bărbați. Numele partidului va cuprinde creștin-ortodox", a afirmat Gigi Becali la Antena3 CNN.

Deputatul, sentimente amestecate față de Simion

Becali are în acest momente sentimente amestecate: pe de o parte, o veche prietenie cu Simion, pe de altă parte, teamă, alimentată de zvonuri că Simion s-ar putea răzbuna pe el. Deși l-a votat pe Simion, Becali mărturisește că se bucura în secret când sondajele arătau o creștere a lui Nicușor Dan, evidențiind un paradox interior.

„Am votat cu Simion. Am votat pentru că am promis. I-am zis și lui. Simțeam că e posibil să mănânce bătaie. Mă rugam în biserică...Doamne am făcut alegerea corectă. Și s-a dat clipul ăla cu Becali la oi....și văd că am făcut alegerea corectă. Mi-a zis și un avocat celebru, dacă iese Simion e haos.

M-am dus atunci seara să-l îmbărbătez. Mi-a fost milă de el. Vedeam poza, parcă îmi vorbea. Eu am fost prieten cu el, țin la astaa. Bă mă duc să arăt ce înseamnă bărbăția și să fiu la greu cu el.

I-am zis: Bă George am venit să zic ceva adevărat. Mișcarea asta suveranistă voi ați cam inventat-o, dar s-a prins lumea că oameni deștepți o să acapareze această mișcare. Nici într-o mie de ani nu te mai întorci.

El nu e băiat rău, dar e dominat de TikTok, internetul ăsta, nebunia drăcească. ", a mai afirmat Becali.

Becali consideră lipsă de demnitate contestarea alegerilor

Deputatul nu este de acord cu decizia lui Simion de a contesta alegerile la Curtea Constituțională (CCR), considerând-o o dovadă de lipsă de demnitate.

El spune că i-a recomandat lui Simion să accepte înfrângerea cu bărbăție și să felicite câștigătorul, așa cum promisese inițial.

În schimb, contestația arată, în opinia lui Becali, că Simion cedează fricii de reacțiile de pe TikTok și influenței altora, riscând să se facă de râs. Becali subliniază că l-a sfătuit să acționeze cu demnitate, dar că Simion își asumă consecințele propriilor decizii.

«Eu i-am scris să termine cu lucrurile acestea. Din moment ce ai spus „Domnule, bărbătește, recunosc… mă recunosc în frânt, felicit pe câștigător”, acum, de fapt, ce arăți? Arăți ceea ce ai amânat până acum.

Arăți că, de fapt, îți este teamă de Tiktok, arăți că îți este teamă de unii oameni și faci ceea ce vor alții. Cu alte cuvinte, faci contestație. Păi ce contestație să faci? Eu l-am îndrumat să aibă demnitate. El, dacă face lucrurile acestea, este treaba lui, se face de râs…», a declarat Gigi Becali, pentru Digi24.