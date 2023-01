Gheorghe Turda îi numește „proști” pe toți cei care vorbesc despre banii lui. Cântărețul primește pensie militară

Cântărețul a fost declarat colaborator al Securității printr-o decizie definitivă a ÎCCJ din anul 2011, publicată în Monitorul Oficial doi ani mai târziu. Gheorghe Turda spune că nu beneficiază de o pensie specială, așa cum a fost acuzat, ci de o pensie militară, pentru care susține că ar cotizat timp de 55 de ani.

„Menționez că pensia lui Gheorghe Turda nu este o pensie specială, așa cum cred mulți și mă tot judecă fără să cunoască adevărul. Eu am cotizat 55 de ani de carieră artistică, am cotizat la pensia mea militară, să știe asta toți proștii care comentează. Eu am o pensie militară, așa cum au și jandarmii și polițiștii, și cei din Armată și cei din Interne. Întâi să se documenteze lumea, apoi să vorbească.

Repet, Gheorghe Turda are pensie militară, nicidecum specială, am ieșit la pensie cu grad de general, mai au ca mine și Ilie Năstase și artiști și sportivi, militari din cele două ministere, din Interne și din Armată”, a spus cântărețul de muzică populară, pentru Playtech.

Ce pensie are Gheorghe Turda după 55 de ani de activitate

Gheorghe Turda, a dezvăluit, în urmă cu câteva luni, ce pensie primește, după cei 55 de ani de activitate.

„Eu am 55 de ani de activitate la două mari ansambluri, la Rapsodia Română și la Ciocârlia. Am fost șeful ansamblului Ciocârlia și șeful Direcției de Cultură a Ministerului de Interne și sunt mândru de pensia mea. Față de alții care n-au avut aproape nicio… sau poate au avut doar câțiva ani de activitate și au emis pretenția să aibă pensia ca Gheorghe Turda. Da, 9.000 de lei, da. Deocamdată, mulțumită lui Dumnezeu, e bine”, a mărturisit Gheorghe Turda.

Gheorghe Turda a declarat că și el a fost urmărit de Securitate

Gheorghe Turda s-a apărat în instanță, susținând că nu a intrat niciodată în contact propriu zis cu agenții de securitate și că fapta lui ”nu a lezat drepturile vreunei persoane”. Mai mult, el a declarat că nu avea cum să fie colaborator al Securității din moment ce el însuși a fost urmărit de poliția politică a fostului dictator, Nicolae Ceaușescu.

Se susține că din examinarea materialului probator nu se poate desprinde ideea că informațiile furnizate de pârât au avut semnificație practică în activitatea fostei Securități sau au fost folosite în vederea lezării drepturilor vreunei persoane, pârâtul însuși fiind urmărit de organele Securității.