Elena Ceaușescu a plâns din cauza unui bărbat. Totul s-a întâmplat sub privirile soțului său

Elena Ceaușescu a izbucnit în lacrimi. S-a întâmplat pe 26 ianuarie 1978, când soțul ei împlinea 60 de ani. Cu ocazia zilei sale de naștere, celebrul cântăreț de muzică populară Gheorghe Turda (73 ani) a fost invitat la Romexpo, unde a fost susținut evenimentul. Artistul a mărturisit că a dat curs invitației, însă i-a fost foarte teamă că Elena Ceaușescu ar fi putut să-i anuleze orice apariție la spectacole.

Elena Ceaușescu, în lacrimi. S-a aflat după 30 de ani

Elena Ceaușescu l-a pus pe Gheorghe Turda să cânte romanța „A venit aseară mama”. Artistul spune că soția lui Nicolae Ceaușescu a avut o „răbdare de fier” întrucât a ascultat toate 16 versuri ale poeziei lirice. „Am fost invitat la ziua de naștere a lui Nicolae Ceaușescu, când a împlinit 60 de ani, a fost un eveniment la Romexpo. M-am dus îmbrăcat nu în costum de muzică populară, ci în frac, așa era eticheta.

Elena Ceaușescu m-a pus atunci să cânt romanța „A venit aseară mama”, cu versuri emoționante: „A venit aseară mama, din sătucu-i de departe,/ Ca să-și vadă pe feciorul, astăzi domn cu multă carte/, A bătut sfios la ușă, grabnic i-am ieșit în prag/, Mi s-a umezit privirea, de iubire și de drag!”.

A avut o răbdare de fier, a ascultat toate cele 16 strofe și plângea. Și-a certat și fiul preferat, pe Nicușor, pe motiv că acesta a vrut să întrerupă momentul artistic, care i s-a părut cam trist. I-a zis ”Taci, Nicule!”. Mi-a fost tare frică, dacă greșeam vreun vers riscam ca Elena Ceaușescu să mă scoată din toate spectacolele, să nu mai apar nici la televizor, așa se întâmpla pe atunci cu toți marii artiști”, a dezvăluit Gheorghe Turda.

Gheorghe Turda: „Am cântat pentru șapte președinți americani și pentru patru președinți români”

În vremurile în care românii știau cum arată țările lumii doar din fotografii, Gheorghe Turda cânta la cele mai selecte petreceri din sfera politică. Cântărețul de muzică populară a mai dezvăluit că, de-a lungul vieții, a interpretat pentru șapte președinți americani și pentru patru lideri de stat români. A fost aplaudat atât de Jimmy Carter, fostul președinte american, cât și de Gheorghe Gheorghiu Dej, fostul președinte al României.

„Prima oară i-am cântat lui Gheorghe Gheorghiu Dej, eram pionier p-atunci. Știu că am interpretat refrenul „Vine, vine primăvara/, Se așterne-n toata țară/, Floricele pe câmpii/, Hai, să le-adunăm, copii”. Lui Ion Iliescu i-am cântat piesa „După pui de moroșan”: „D’ apoi, după pui de moroșan/, Să nu dai cu bolovan/, Că dacă-l vei nimeri/, Vai de capul tău a fi!”, este refrenul melodiei. Ion Iliescu iubea plaiurile mele natale, mama lui se născuse în Maramureș. Iar lui Traian Băsescu îi plăceau cântecele de voie-bună. (…)

Președintele Mexicului i-a cerut lui Nicolae Ceaușescu să-l mai lase pe Gheorghe Turda să zăbovească în America

Am fost în America de 42 de ori, prima oară am cântat în 1976. În 1978 am fost iar în SUA, cu delegația lui Nicolae Ceaușescu. Am cântat pentru Richard Nixon, lui Gerald Ford i-am cântat în România, iar președintelui Jimmy Carter, tot în SUA, în 1976, la Bicentenarul american de la Washington.

Și președintelui Ronald Reagan i-am cântat în SUA, lui Bill Clinton, la Chicago, lui Barack Obama, la New York, iar președintelui Bush, la București, la un eveniment în Piața Revoluției. În America am fost ultima dată în 2011, cu Gyuri Pascu, la comunitatea de români din Seattle, şi am susţinut un concert pentru a aduna fonduri pentru construirea unei biserici. Din donaţii, s-au adunat 110.000 de dolari, o sumă frumuşică. (…)

Am cântat, am fost aplaudați, am ciocnit o cupă de șampanie, cu toții. Președintele Mexicului ne-a lăudat, ne-a spus că am cântat extraordinar, și că ce am făcut, noi, artiștii români, acolo, era mai mult decât făcuse el cu Nicolae Ceaușescu, în tratativele lor politice. Îl dădusem gata și cu piesă în spaniolă, pe care am învățat-o de la un liftier din Mexic. Acesta venise la noi cu un casetofon și într-o noapte am învățat-o. Drept răsplată, președintele Mexicului l-a rugat pe Nicolae Ceaușescu să ne mai lase acolo, ca într-o vacanță, încă două săptămâni. Ceaușescu s-a gândit, preț de câteva clipe, apoi i-a zis: ”Bine!”, a dezvăluit Gheorghe Turda pentru impact.ro.