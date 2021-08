Scandal cu înjurături, amenințări și înregistrări între doi titani ai muzicii populare. Situația a scăpat de sub control

Cei doi au avut mai multe dispute, pe seama repertoriului pe care îl folosesc, iar una dintre acestea a fost înregistrată și distribuită în spațiul public. Într-una dintre acestea se aude înjurând o persoană, despre care cei care au distribuit-o spun că ar fi Gheorghe Turda.

Pe de altă parte artistul neagă și spune că este victima unei făcături și că acest scandal este o strategie de publicitate. Interpretul de muzică populară susține că înregistrările sunt trucate, iar vocea care se aude înjurând nu îi aparține.

Deși nu-l nominalizează, Gheorghe Turda lasă să se înțeleagă faptul că în spatele acestor trucaje ar fi cei care doresc să-și facă imagine pe seama lui, implicit Constantin Enceanu. Cel cu care este în scandal.

„E o făcătură conjugată de acești artiști care vor să-și facă reclamă în public pe seama lui Gheorghe Turda. Chiar mai devreme treceam în revistă la câți președinți americani a cântat Gheorghe Turda, în 49 de țări ale lumii și în America am fost de cel puțin 30 de ori, dacă nu mai mult. Cum poate să-ți permită cineva să-ți facă reclamă pe munca mea de peste 55 de ani de carieră artistică. Nu e frumos”, a reacționat interpretul într-o intervenție la Antena Stars.

Interpretul vrea să închidă subiectul

Gheorghe Turda susține că vrea să închidă subiectul ca să nu mai dea curs la alte speculații și la alte controverse. El spune că știe cine sunt „indivizii” care au făcut publice aceste înregistrări, dar a spus că nu vrea să le facă numele publice. El i-a numit pe aceștia „indivizi inculți” și a transmis că nu îl interesează de ei.

„Eu știu cine sunt indivizii, dar nu vreau să le dau numele că nu vreau să le fac eu reclamă. Să-și vadă de meseria lor, de relația lor sentimentală și nu mă interesează acești indivizi inculți din punctul meu de vedere”, a spus interpretul.

Gheorghe Turda, despre scandalul cu Enceanu

Gheorghe Turda a făcut noi declarații despre scandalul dintre el și Constantin Enceanu. El spune că a fost atras în acest scandal de colegul său de breaslă, dar a spus că nu vrea să continue pentru că ar fi … doar o strategie de publicitate.

„Nu am să mă răzbun pe cei care mi-au făcut rău, am să îi iert de toate porcăriile care mi-au fost puse în cârcă, dar nu pot însă să și uit. Nu am timp să îi iert pe toți, la câți dușmani am. Am mulți pentru că am făcut școala când trebuie, am un repertoriu bun, am o cultură și un nume de invidiat”, a declarat Gheorghe Turda, pentru Impact.ro.