Tariful pe care îl cere cunoscutul artist de muzică populară Constantin Enceanu pentru un program de o oră la o nuntă, mai ales pentru un program la o nuntă este de aproximativ 2.200 euro.

Constantin Enceanu este un artist căutat chiar și în timp de pandemie, chiar dacă la nunți nu mai participă multe persoane din cauza coronavirus.

Tariful perceput de artist, variabil

Suma pe care o cere cunoscutul cântăreț pentru o petrecere este variabila, aceasta diferind de durata spectacolului, de amploarea lui, de distanța față de localitatea în care domiciliază cântărețul. Un lucru care nu este de neglijat este starea financiară a clientului.

Deoarece în showbiz totul se negociază, rolul impresarului este rsential, și acesta trebuind de asemenea plătit. În anumite situații, impresarul este chiar artistul.

2.200 euro pentru un program la o nuntă

Potrivit site-ului artistipentrununta.ro, Constantin Enceanu solicită pentru un program la o nuntă aproximativ 2.200 euro. Acesta se presupune a fi un tarif de referință.

Prețul pentru o nuntă poate să fie mai mare dacă este vorba de un eveniment cu totul deosebit. Dar poate fi și mai mic. Un program de o oră nu poate costa mai puțin de 1.100 de euro, în cazul celebrului artist.

Cum poate fi contactat Constantin Enceanu?

Dacă aveți o nuntă sau un alt eveniment la care ați vrea că interpretul Constantin Enceanu să susțină un program, cel mai bun sfat ar fi să luați legătura în mod direct cu acesta sau cu impresarul acestuia. Un număr de contact se poate găsi pe pagina oficială a lui Constantin Enceanu, pe contul de Facebook sau pe canalul de Youtube. Orice tarif este negociabil.

Constantin Enceanu are 56 de ani. El este unul dintre reprezentanții importanți ai folclorului din zona Olteniei, fiijd născut în satul Vișina Nouă din apropierea Dunării. Acest lucru i-a influențat cariera.

De la anonimat, la celebritate

Constantin Enceanu a început să îndrăgească muzică datorită mamei sale. Ea a avut mult talent, dar nu a avut șansa să devină interpretă pentru că nu a fost lăsată de părinții ei să vină la București pentru a încerca să ajungă pe o scenă. Enceanu a luat contactul cu publicul la serbările școlare.

Iar ulterior la Cântarea României, acolo unde a ajuns la doar 14 ani. A urmat cursurile Școlii Populare de Artă din Craiova. Iar ulterior a început să meargă la concursuri muzicale.

Între 1985 și 1991 a câștigat nu mai puțin de 19 concursuri. El a câștigat inclusiv locul 1 la FestivalulMaria Tănase din Craiova. Talentul său a fost remarcat de Florentina Satmari, realizatoare la TVR1. În 1991 a fost chemat să înregistreze 5 piese pentru televiziunea națională.

Un an mai târziu, Constantin Enceanu se angajează la Ansamblul Maria Tănase, având turnee în mai multe țări din lume. Doi ani mai târziu apare și primul album al lui Enceanu, sub egida Eletrecord. Constantin Enceanu a devenit de atunci celebru în muzică popularăConstantin Enceanu este căsătorit de peste 3 decenii cu Angela, alături de care are o fiică pe nume Cristina Cătălina, potrivit wowbiz.ro.