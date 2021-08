Noi detalii scoase la lumină de Micutzu, după scandalul din centrul Bucureștiului. De la ce a pornit cu adevărat conflictul. VIDEO

Cosmin Nedelcu, cunoscut ca „Micutzu”, a venit cu noi explicații după scandalul în care a fost prins duminică noaptea, în centrul Bucureștiului. Atunci când a avut o altercație cu patru bărbați. Comediantul a afirmat că un bărbat, așa cum se poate vedea și în clipul care a circulat pe internet, începe prin a-l înjura.

Noi explicații oferite de „Micutzu” după scandalul din centrul Bucureștiului

„Micutzu” se afla cu iubita și un prieten comun, pictor, trecut de 50 de ani, iar cei trei se duceau la ziua de naștere a unui amic. Individul respectiv a continuat să-l urmărească pe stradă și la un moment dat i-a adresat injurii cu adresare către mama artistului. Actorul a mai afirmat că s-a îndreptat către individ pentru a-i spune să înceteze cu atitudinea agresivă.

Apoi, bărbatul a agresat-o pe prietena actorului, care a încercat să-l calmeze. „În momentul în care începi să ma înjuri sau să-mi înjuri familia, eu n-am ce reacție să am decât să-ți dau block, lucrurile astea s-au întâmplat și pe stradă, iar în seara de Duminică s-a pus punct. Am lăsat pungile cu cadouri pe trotuar și m-am întors către băiatul respectiv ca să-i explic că nu e normal să vorbească așa cu mine.

În momentul în care m-am întors, un băiat în tricou negru s-a ridicat și s-a pus în fața mea într-un mod foarte agresiv, eu nu am reacționat deloc agresiv. Nu sunt nici idiot să vin să-ți dau una pentru că vorbești așa cu mine, ci pur și simplu ne certăm și după aia ne vedem de treabă.

Dumitrița îi spune băiatului să se linișteatească că nu are niciun sens să fie agresiv, ăsta o împinge, eu spun că vedeți în filmare: „Dacă pui mâna pe ea, te omor!”, Dumitrița îi pune mână pe umăr și-l roagă să se întoarcă la masa lui, moment în care băiețașul înainte să-i ia mîna și s-o împingă, îi dă o flegmă pe mână, moment în care am văzut absolut negru și am reacționat, băiețașul ăsta a reacționat și el și i-a dat doi pumni în față prietenului meu pictor, om trecut de 50 de ani.

„Băiatul în tricou negru a ieșit cu scândura din local, asta înainte să vină Poliția”

Prietenul meu avea o plasă în mână și a aruncat-o spre geam, care s-a spart. Noi am plecat spre terasă, apoi m-am întors cu băieții mei de la terasă ca să le spun că vreau să le plătesc geamul.

Băiatul în tricou negru a ieșit cu scândura din local, asta înainte să vină Poliția, apoi s-au auzit sirenele, băiatul cu scândura a întrat înapoi, iar restul se vede pe filmare.

Poliția nu m-a luat la Secție pentru că aș fi fost o bestie cu chip de om care a venit să mănânce copiii oamenilor, ci eu am mers la Secție ca sa depun declarație în calitate de martor pentru ca iubita și prietenul meu să depună plângere pentru că au fost agresați”, a spus „Micutzu”.