Gheorghe Turda, critici vehemente la adresa refugiaților ucraineni. Își permit orice

Gheorghe Turda, general al Ministerului Afacerilor Interne și cântăreț de muzică populară, în vârstă de 75 ani, este nemulțumit de vecinii ucraineni.

Originar din Maramureș, el a spus că are o experiență directă cu ucrainenii care fug de război, atât ca fost angajat al MAI, cât și ca actual general de brigadă în Poliție.

Gheorghe Turda, opinii despre ucrainenii din România

Gheorghe Turda a fost întrebat ce crede despre granița României cu Ucraina, având în vedere gradul său de general (care îi aduce o pensie militară de 1900 de euro).

Generalul nu a ezitat să își exprime opinia și a spus că nu îi place cum ucrainenii s-au răspândit prin România, mai ales prin Maramureș, unde s-a născut.

Ucrainenii nu i se par săraci, crede el, pentru că îi vede cu mașini scumpe.

Artistul crede că statul român îi ajută mai mult pe ucraineni decât pe români

Generalul spune că are mai multă compasiune pentru tinerii români care muncesc în străinătate, în timp ce ucrainenilor li se dau bani, locuri de muncă, mâncare și cazare. Unii dintre ei, capabili fizic de luptă, încalcă legea marțială intrată în vigoare de la 24 februarie 2022. Bărbații de peste 18 ani apți de luptă nu au voie să părăsească țara pe durata războiului. Sunt însă mulți care se afișează cu bolizi de lux. Generalul se mai plânge că ucrainenii nu au respect față de români.

„Eu am trăit printre ei, m -am născut la Săpânța. Dincolo am și rubedenii, în Ucraina, în satele românești. În Maramureșul voievodal de dincolo sunt sate românești, am neamuri. Iar acolo este o mafie, să nu zic altfel. Ucrainenii își permit orice, iar noi, fraierii, ii ajutăm din punct de vedere material. Nu știu să ne respecte”.

Gheorghe Turda se plânge că tinerii români sunt plecați la munci grele în Occident, în loc să fie acasă, cu părinții, cu frații, cu familiile lor. Nu se teme să spună adevărul despre situația ucrainenilor, potrivit unui interviu acordat în exclusivitate pentru FANATIK.