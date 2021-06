Momentele tensionate de la EURO, din timpul partidei Danemarca – Finlanda, când Christian Eriksen s-a prăbușit la pământ din cauza oboselii acumulate, au adus și o simbioză fantastică a sentimentelor celor două galerii. Practic, finlandezii și danezii au uitat de rivalitatea sportivă și l-au încurajat, în cele mai grele momente din viața sa, pe Eriksen.

🇫🇮 Finland fans: “Christian”

🇩🇰 Denmark fans: “Eriksen”

Fans still inside the stadium are chanting @ChrisEriksen8’s name together. 🙏

pic.twitter.com/djUgg4pS1Q

— talkSPORT (@talkSPORT) June 12, 2021