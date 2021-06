Primele imagini cu Christian Eriksen după momentele dramatice de la EURO

Christian Eriksen s-a prăbușit pe teren, fără să fie atins de vreun jucător advers. Medicii și jucătorii au intervenit de urgență pe teren, dar Christian Eriksen nu și-a revenit.

A fost nevoie să fie adus defibrilatorul, urmând imagini cumplite pentru public și telespectatori.

Following the medical emergency involving Denmark’s player Christian Eriksen, a crisis meeting has taken place with both teams and match officials and further information will be communicated at 19:45 CET.

The player has been transferred to the hospital and has been stabilised.

— UEFA (@UEFA) June 12, 2021