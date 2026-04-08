Georgică Severin, membru CNA, despre suspendarea conturilor de pe rețelele sociale. Cine ia decizia finală

Georgică Severin, membru al CNA, a fost invitat, alături de Liviu Mihaiu, la podcastul realizat, miercuri, de Robert Turcescu, pentru evz.ro, difuzat pe canalul de YouTube Hai România. Mecanismul în care un utilizator se poate trezi cu contul blocat pe rețelele sociale - Facebook sau TikTok, a fost explicat de Severin.

Discuția a pornit de la aplicarea Digital Services Act (DSA), setul de reguli europene care obligă platformele mari să monitorizeze mult mai strict conținutul publicat. Robert Turcescu a ridicat problema lipsei de nuanțe în aplicarea acestor norme, sugerând că asistăm la o schimbare radicală de paradigmă în controlul mediului digital.

„Mie mi se pare că, de când cu această nebunie cu Digital Services Act, și cu un anumit fanatism în a aplica acest Digital Services Act, s-a schimbat ceva în mod radical, adică CNA a zis: gata, eu trebuie să pun în aplicare, sau mă rog, o bună parte din cei de acolo, din ce ne-ai zis, trebuie să punem neapărat în aplicare accesul digital. Nu mai există nuanțe”, a spus Robert Turcescu.

Georgică Severin a clarificat faptul că CNA nu este singura entitate care are puterea de a interveni în raport cu platformele sociale. El a subliniat că, spre deosebire de alte structuri ale statului, CNA este singura care acționează într-un cadru de transparență totală.

„Vă pot spune că dreptul de a se adresa platformelor de socializare îl au o mulțime de instituții relevante. Și sincer să fiu, CNA-ul este totuși singura instituție care face acest lucru în mod transparent, luând aceste decizii într-o ședință publică și comunicându-le. STS, Ministerul Sănătății, sunt instituții care se pot adresa pentru suspendarea conturilor. Deci, prin legislația actuală, au apărut instituțiile relevante, care se pot adresa direct”, a explicat Georgică Severin.

O problemă majoră identificată de membrul CNA este opacitatea procesului de sancționare atunci când solicitarea vine din afara Consiliului. Utilizatorii care se trezesc cu paginile închise întâmpină dificultăți uriașe în a obține explicații clare de la reprezentanții rețelelor sociale.

„De multe ori am primit sesizări de la cunoștințe, prieteni sau oficiali. De ce mi s-a dat jos contul? Noi nu știam de acest lucru, efectiv, și să știți că este un pic cam greu de aflat să te adresezi reprezentatului rețelei în România și nu întotdeauna îți spune cine a solicitat. CNA-ul este singura instituție care ia o asemenea decizie în mod transparent, în ședință publică, iar persoana este anunțată că i-a fost suspendat contul”, a adăugat Severin.

În cadrul aceleiași dezbateri, Liviu Mihaiu a oferit o perspectivă critică asupra noilor reglementări, considerând că acestea reprezintă, în esență, un instrument de control asupra discursului public. Suspiciunea de cenzură planează asupra modului în care algoritmii și moderatorii umani filtrează informația la nivel local și global.

„Digital Services Act este o încercare de a ne cenzura. Pe Facebook se cenzurează și central, și local”, a concluzionat Liviu Mihaiu.