George Vassiliou, liderul care a dus Ciprul spre Uniunea Europeană, s-a stins din viață

George Vassiliou, fost președinte al Ciprului între anii 1988 și 1993, a murit miercuri, la vârsta de 94 de ani, într-un spital, a anunțat soția sa, Androulla Vassiliou, potrivit agenției Reuters.

„A murit liniștit în brațele noastre”, a transmis aceasta pe platforma X. Decesul său readuce în atenție un parcurs politic și personal care a început în Europa de Est în anii Războiului Rece și a continuat, decenii mai târziu, cu implicarea decisivă a Ciprului în procesul de integrare europeană.

George Vassiliou s-a născut în 1931 în Cipru, într-o familie cu orientare politică de stânga, ambii săi părinți fiind medici și membri activi ai mișcării comuniste.

Studiile sale au început în Elveția și Austria, însă, din motive financiare, a ajuns la Budapesta, unde s-a înscris la Universitatea Karl Marx de Economie.

În capitala Ungariei, el a lucrat ca interpret pentru refugiați politici greci și într-o fabrică de aluminiu, înainte de a se concentra pe studiile economice.

În 1956, în timpul revoltei maghiare împotriva regimului comunist susținut de Uniunea Sovietică, Vassiliou a acceptat să transporte în Occident un document interzis, unul dintre pamfletele „Hungaricus”, care descriau represiunea sovietică.

„L-am citit, am fost de acord cu ce era scris și am spus că îl voi lua cu plăcere”, își amintea ulterior Vassiliou. „Și am avut noroc pentru că nimeni nu a observat că l-am luat.”

Revolta din 1956 a fost înăbușită de intrarea tancurilor sovietice în Budapesta, soldată cu sute de morți și aproximativ 200.000 de refugiați.

Documentul transportat de Vassiliou a ajuns la Paris, oferind Occidentului una dintre primele relatări necenzurate despre evenimente. Istoricii au arătat că persoanele implicate în astfel de rețele clandestine erau supuse unor represalii dure, inclusiv arestări și supraveghere pe termen lung.

Vassiliou a fost reținut timp de două zile la întoarcerea în Ungaria, în 1959, și nu i s-a permis să părăsească țara timp de un an. Reflectând mai târziu asupra acelor ani, el a spus:

„Zdrobirea idealismului meu tineresc de către tancuri m-a învățat că ceea ce se predica și ceea ce se făcea erau lucruri diferite.”

După revenirea în Cipru, Vassiliou a fondat în 1971 compania de cercetare de piață MEMRB, care a devenit una dintre cele mai mari din Orientul Mijlociu.

În 1987, a intrat în cursa prezidențială, iar un an mai târziu a câștigat alegerile cu sprijinul partidului comunist AKEL, deși nu era membru al acestuia. În memoriile sale, „Reflecții asupra trecutului și viitorului”, el a explicat că sprijinul a venit după ce conducerea AKEL a renunțat la propriul candidat.

Despre pierderea mandatului în 1993, Vassiliou avea să declare mai târziu: „Eram sigur că voi fi reales… s-a întors împotriva mea pentru că prea multă încredere în sine nu este întotdeauna bună.”

În timpul mandatului său, Cipru a aplicat pentru aderarea la Uniunea Europeană în 1990 și a legat moneda națională de Unitatea Monetară Europeană în 1992.

Ulterior, Vassiliou a fost negociator-șef pentru aderarea Ciprului la UE între 1998 și 2003, proces finalizat prin intrarea țării în Uniune în 2004.

A creat prima universitate de stat din Cipru și a fondat ulterior partidul United Democrats. Soția sa, Androulla Vassiliou, a fost comisar european între 2008 și 2014.

George Vassiliou se descria drept „un optimist etern” și a susținut planul ONU pentru reunificarea Ciprului în 2004, deși acesta a fost respins la referendum.