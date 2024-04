Politica George Tuță, candidatul liberalilor la Primăria Sectorului 1, și-a depus candidatura: De astăzi începem să construim Capitala







George Tuță, candidatul alianței PSD-PNL, și-a depus candidatura pentru Primăria Sectorului 1 duminică. Acesta a declarat că este primul pas pentru reconstruirea Capitalei și că întreaga sa carieră și viață au fost ghidate de principii solide. De asemenea, reprezentantul coaliției a menționat că Primăria Sectorului 1 va fi ghidată după trei valori: „respectul față de cetățeni, priceperea administrativă și cinstea”.

George Tuță, candidatul susținut de coaliția PSD-PNL pentru Primăria Sectorului 1, și-a depus candidatura

Candidatul liberalilor la Primăria Sectorului 1 a subliniat că își pune la dispoziție toată priceperea și energia pentru a oferi cetățenilor o viață mai bună.

Începând de astăzi începem să construim Capitala. Mi-am ghidat întreaga carieră și viață pe baza unor principii solide. Admir decența, sunt un iubitor al luptei de idei, îmi place mereu să mă bazez pe argumente reale, nu lozinci și propagandă când am de dezbătut un lucru. Aceste valori vreau să le aducem în Primăria Sectorului 1 pentru a reconstrui o comunitate: respectul față de cetățeni, priceperea administrativă și cinstea. E nevoie de aceste lucruri pentru a restabili prioritățile capitalei, a unui oraș cu potențial extraordinar unde lucrează oameni, companii, idei și misiuni diplomatice pentru a construi cel mai frumos oraș pe care-l avem.”, a precizat acesta.

Planuri pentru dezvoltarea Sectorului 1

Odată cu depunerea candidaturii, candidatul susținut de alianța PSD-PNL a vorbit despre planurile pe care vrea să le aplice în Sectorul 1. George Tuță le-a promis bucureștenilor care locuiesc în această zonă că își va începe mandatul cu soluționarea problemei legate de curățenie. În ultimii ani, această zonă a Capitalei s-a confruntat cu problema șobolanilor și a curățeniei. De asemenea, George Tuță a dat asigurări că va prioritiza și un proiect de extindere a rețelei școlare, precum și situația locurilor de parcare.

„Este datoria mea să nu mai permitem nicio secundă ca lucrurile bune pe care le avem la indemana sa fie un privilegiu pentru cetățeni, fie că vorbim de curățenie, am ajuns să vorbim în 2024 despre acest lucru, Sectorul 1 a fost mereu curat. Cu lucrul acesta vom porni în mandatul meu de primar. Rețeaua școlară trebuie extinsă. De aceea atragerea de fonduri, de proiecte europene, guvernamentale va fi. Acesta este respectul pe care vreau să-l aducem în Sectorul 1 și nu ne vom opri aici. Nu avem locuri de parcare rezidențială . Nu sunt soluții complicate, sunt dovedite peste tot în București, țin să-i mulțumesc lui Ciprian Ciucu, care a reușit să construiască un parc lung de 4 kilometri. Din păcate în Sectorul 1 dar vom avea timp ca până la final să creștem calitatea vieții și să redevină capitala capitalei. ”, a mai spus candidatul coaliției pentru Primăria Sectorului 1.

George Tuță, sprijin pentru antreprenori și vârstnici

Candidatul alianței PSD-PNL la Primăria Sectorului 1 a menționat că le va oferi sprijin antrenorilor și va avea grijă ca seniorii din această zonă a Bucureștiului să aibă un centru în care să se întâlnească pentru diferite evenimente sau activități.

„Îmi pun la dispozitie toată priceperea pentru a da cetățenilor o viață mai bună. Ca antreprenorii să-și înceapa o afacere de la zero, ca vârstnicii să aiba un centru in care să se întâlnească. Și nu in ultimul rând, un lucru la care țin, sportul în cartiere. Fiecare cartier va avea un loc in care se va construi sport. Există soluții, buget, pricepere. E nevoie doar de voință.”, a mai spus George Tuță.