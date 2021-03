George Simion, liderul AUR, a anunțat că, în România, vor urma mișcări de proteste de mari dimensiuni. Într-un live făcut pe contul de Facebook, politicianul a contestat vehement restricțiile impuse de autorități. George Simion le-a cerut românilor să nu mai stea în case și să iasă în stradă pentru a se răscula.

Mesajul a fost transmis luni dimineață, ca reacție la protestele ce au avut duminică noapte în București, dar și în alte orașe ale țării: Timișoara, Brașov, Pitești sau Constanța.

George Simion vrea să-i scoată pe români în stradă

Simion a cerut ca manifestațiile de nemulțumire, îndreptate către autorități, să înceapă în această după-amiază, de la ora 17.00. „Este inadmisibil ce se întâmplă în România cu restricțiile. Este datoria noastră să ieșim în stradă. Nu mai stăm în case, să ieșim în stradă pentru drepturile noastre, aceste restricții sunt aberante. Veniți în fața prefecturii. O să ne luptam cu balaurul cum a făcut-o Sfântul Gheorghe”. A transmis liderul AUR în mesajul respectiv.

În șase ore, George Simion a primit la liveul respectiv peste 20.000 de likeuri și peste 2.500 de comentarii. De asemenea, 3.700 de persoane au distribuit mesajul politicianului.

Comentariile făcute de Florin Cîțu pe tema protestelor

„Știm că există în societate o oboseală după un an în care am combătut această pandemie, dar încă nu am trecut. E novoie de încă un efort să trecem peste această perioadă. Am luat măsuri pentru a încetini gradul de răspândire a virusului şi pentru a ne permite să accelerăm campania de vaccinare”. A spus premierul Florin Cîțu, luni, comentând pe tema protestelor ce au avut loc duminică noaptea.

„Românii pot să protesteze atât timp cât nu încalcă legislația în vigoare. Dreptul de a avea o opinie în România rămâne, avem opinii diferite, pentru mine foarte important e să continue campania de vaccinare.

Este foarte important să găsim cele mai bune măsuri pentru a-i ajuta pe români. Ştiţi foarte bine, sunt spitale foarte aglomerate, de aceea luăm aceste măsuri. În acest moment pe acest lucru mă concentrez. Oamenii trebuie să respecte legea, toţi trebuie să respectăm legea”. A mai afirmat șeful Executivului.