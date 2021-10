George Burcea, fostul soț al Andreei Bălan, moment de maximă sinceritate. A vorbit despre consumul de droguri

George Burcea, fostul soț al Andreei Bălan, a recunoscut că a consumat substanțe interzise. Nu a avut probleme cu drogurile, iar episodul a fost unul singur, ocazional, după cum a mărturisit actorul. El a trecut prin mai multe situații de criză și e aceea ar fi apelat la droguri. Acum, a afirmat că nu ar mai apela la acest „sprijin”.

Mărturisirea făcută de George Burcea în privința consumului de droguri

„Episodul cu stupefiante, da, a fost real! S-a întâmplat o singură dată și da, îl regret! A fost o perioadă destul de dificilă pentru mine. Acel lucru nu s-a mai repetat, acum sunt în tot felul de teste și alte lucruri.

Îmi pare rău ca s-a ajuns atunci în acel punct. Cu siguranță, a fost nevoie să se întâmple, viața avea să îmi dea o lecție. Cu siguranță, foarte mulți oameni recurg la astfel de gesturi când se simt singuri, abandonați, singuri într-o problemă. Da, m-am simțit abandonat și de asta m-am dus într-o altă zonă. De asta am avut o scăpare”, a afirmat Burcea în cadrul emisiunii online „În Oglindă” de la Kanal D.

În ceea ce privește căsnicia eșuată pe care a avut-o cu Andreea Bălan, actorul afirma: „S-au acumulat chestii în timp și nu le-am putut rezolva. Probabil și pe ea au deranjat-o foarte multe lucruri, și pe mine m-au deranjat foarte multe lucruri. Nu-mi place să vină cineva la mine și să-mi spună că ce face el, eu nu o să fac nici în 15-20 de ani.

„Eu cred foarte mult în ceea ce fac. Nu am cerut niciodată ajutorul”

Eu am muncit foarte mult pentru tot ceea ce am acum sau încerc să am. Eu cred foarte mult în ceea ce fac. Nu am cerut niciodată ajutorul. Nu m-a luat nimeni pentru că am fost căsătorit cu ea. Știu că pot. Că am unul acasă care spune că e de c***t tot ce fac, după care ies în lume și îmi zic oameni de specialitate: «Bravo»! Păi ce faci, mă distrugi?”