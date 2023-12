Povestea generalului Ștefan Gușă. Ar fi murit de la o cafea

Generalul Ștefan Gușă este unul dintre actorii principali în Revoluția de la 1989. În primă fază acesta a fost trimis la Timișoara. Lucrururile degeneraseră în orașul de pe Bega și era nevoie de intervenție fermă.

Cu toate acestea, el a declarat că a încercat doar să recupereze tancurile din mâinile revoluționarilor. Ar fi trebuit judecat alături de generalii Stănculescu și Chițac, doar că până la ora desfășurării procesului, acesta a murit.

Însă de la Timișoara, generalul a venit înapoi la București pe data de 21 decembrie. În noaptea de 22 spre 23, supra-numită și noaptea generalilor, Gușă a decis că nu îi va chema pe sovietici în ajutor. Mai multe voci cereau să vină rușii să ne ajute să punem ordine în țară. Generalul a refuzat categoric.

„Mi s-a spus că mor oameni. Dar m-am gândit câți au murit când am mai avut trupe străine în țară și am refuzat orice intervenție străină. Poate am greșit. Poate am fost prea categoric”. A spus generalul într-un interviou acordat unui jurnalist militar.

Generalul Gușă, otrăvit cu cafea?

Ulterior și Sergiu Nicolaescu a declarat că generalul ar fi vrut o lovitură de stat în 23 decembrie, dar nu a avut susținere. În cele din urmă, pe 24 decembrie, el a ieșit cu un mesaj în care a încercat să calmeze populația pentru a evita vărsarea de sânge. Cert este că noaptea generalilor se pare că i-a pus capac.

A declarat aceluiași jurnalist faptul că el crede că s-a îmbolnăvit de la o cafea. „Poate, dar nu sunt sigur, de la acea cafea (n.n. cafeaua băută în noaptea de 22/23 decembrie 1989). După ce am băut-o m-am simțit tot mai rău. Pe 30 decembrie 1989, seara, m-am întâlnit cu ai mei la Predeal și nu mă mai recunoșteau. Am ieșit anul trecut din spital.

Am mințit că mă simt bine și am plecat în aplicație. Dar mi-a fost tot mai rău. Am fost o săptămână, pentru investigații, la o clinică din Paris. Mi-au sosit analizele de la Viena. Dumnezeule, cu ce am greșit?” A spus atunci generalul. În cele din urmă acesta a murit într-un spital din Viena, în anul 1994, de cancer osos.