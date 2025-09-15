Justitie

Geantă suspectă semnalată pe o stradă din Sibiu

Geantă suspectă semnalată pe o stradă din Sibiu
Inspectoratul de Poliție (IPJ) Sibiu a anunțat că echipaje de poliție și specialiști SRI au intervenit luni dimineață, după ce pe o stradă din oraș a fost semnalată prezența unei genți suspecte. Măsurile au fost luate pentru evaluarea obiectului și siguranța publicului.

 Geanta suspectă a fost semnalată pe strada Școala de Înot din Sibiu

Luni dimineață, în jurul orei 08:38, prin apel la 112, a fost semnalată prezența unui colet suspect, sub forma unei genți, pe strada Școala de Înot din municipiul Sibiu. La fața locului au intervenit imediat echipe de polițiști, care au asigurat perimetrul, au evaluat riscurile și au luat toate măsurile necesare pentru protecția locuitorilor din zonă.

„La faţa locului au fost dislocate de urgenţă echipaje de poliţişti din cadrul I.P.J. Sibiu, în vederea asigurării perimetrului zonei, evaluării riscurilor şi luării tuturor măsurilor pentru protejarea populaţiei” precizează sursa citată.

La fața locului au intervenit și specialiștii SRI

De asemenea, la fața locului au intervenit specialiști de la Serviciul Român de Informații (SRI), care au efectuat verificări pirotehnice asupra coletului suspect. În urma controlului, aceștia au constatat că obiectul nu prezenta niciun pericol, fiind, de fapt, „un colet care conținea un pahar gol”.

„De asemenea, au intervenit şi specialişti din cadrul S.R.I. pentru efectuarea controlului pirotehnic, constatându-se că a fost vorba despre ”un colet cu un pahar gol în el” conform sursei oficiale citate.

Intervenția autorităților s-a încheiat fără a pune în pericol siguranța publică

Echipamentele speciale și procedurile aplicate pentru evaluarea obiectului suspect au asigurat că populația din zonă a rămas în siguranță pe tot parcursul intervenției. După verificări amănunțite, autoritățile au constatat că alarma a fost falsă și că obiectul nu reprezenta niciun pericol real pentru cetățeni, situația fiind gestionată rapid și eficient de forțele de ordine.

„Intervenția s-a încheiat fără a fi constatate riscuri la adresa ordinii și siguranței publice” , a declarat Isabela Brad, purtătorul de cuvânt al IPJ Sibiu.

 

