Gata cu compensaţiile la energia electrică. Moldovenii vor achita mai mult pentru curent

Republica Moldova. Deşi tarifele la energia electrică nu au fost majorate, moldovenii vor achita mai mult pentru curent, începând cu 1 ianuarie 2026.

Motivul pentru care consumatorii vor achita mai mult pentru energia electrică este că statul nu va mai oferi compensaţii la curent pentru primii 110 kW din ajutorul oferit de UE. Astfel, tarifele vor reveni la nivelul stabilit în iulie 2025.

Acordarea compensaţiilor la curent, direct în facturile consumatorilor, cum s-a întâmplat anul trecut, a fost posibilă datorită ajutorului financiar de urgență de 250 de milioane de euro, oferit de Uniunea Europeană.

Susţinerea a venit în contextul crizei energetice cauzate de sistarea livrării gazelor naturale în regiunea transnistreană de către Gazprom. Din suma totală de 250 de milioane de euro, 115 de milioane au fost alocate pentru compensarea costurilor suplimentare de energie electrică.

Dacă, în 2025, consumatorii Premier Energy plateau 2 lei şi 34 de bani pentru primii 110 kW, începând cu acest an, ei vor achita 3 lei şi 59 de bani pentru tot consumul.

Iar pentru gospodăriile din nordul ţării, tarifele vor creşte la 4 lei per kW, în comparaţie cu 2 lei şi 84 de bani, pentru primii 110 kW, cât au achitat până la 1 ianuarie.

Tarifele existente la energia electrică ar putea fi majorate chiar şi după anularea compensaţiilor. Aceste tarife s-ar putea modifica începând cu februarie 2026.

Postul de televiziune TVR Moldova a anunţat, cu referinţă la surse de la Premier Energy, că o solicitare privind ajustarea tarifelor ar putea fi depusă la ANRE în februarie, după evaluarea fluctuaţiilor energetice de anul trecut.

Deocamdată, nu se cunoaşte dacă principalii furnizori de energie electrică vor cere tarife mai mici sau mai mari. Potrivit TVR Moldova, autorităţile dau asigurări că se caută soluţii.

„Regional, situaţia este destul de impredictibilă. Nu poate nimeni să spună câte centrale sau câţi GW o să mai piardă Ucraina. Noi totuşi suntem integraţi împreună. Să dăm o prognoză este prematur” a declarat pentru TVR Moldova Dorin Junghietu, ministrul Energiei.