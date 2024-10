Monden Gata, a renunțat la știri! Demisie fulgerătoare din televiziune







Jurnalista Irina Gologan și-a dat demisia de la Euronews. Vineri, 4 octombrie, a fost ultimul său jurnal. Ea lucra la Euronews din decembrie, dar a decis să plece și să se axeze pe proiectele personale.

Irina Gologan și-a dat demisia

„Am încheiat colaborarea în nişte condiţii foarte bune cu oamenii de la Euronews. Decizia a venit în ideea în care a fost un pas necesar, pentru că vreau să mă axez pe proiectele personale,” a declarat jurnalista.

Jurnalista a spus că nu vrea să renunțe complet la televiziune și că așteaptă colaborări noi. În curând, ea își va lansa și un site și se va orienta către zona de podcast. „Rămân deschisă cu posibile colaborări în televiziune sau radio. Deocamdată vreau să mă concentrez pe proiectele personale. În curând o să lansez site-ul irinagologan.ro, un proiect despre Irina Gologan din spatele camerei de filmat. De asemenea, vreau să mă duc şi spre zona de podcast”, a mai spus Irina.

N-a fost o decizie ușoară

Jurnalista a spus că nu i-a fost ușor deloc, dar că a simțit că este momentul să facă mai multe pentru cariera și familia ei. Aceasta a mai zis că este convisă că a luat decizia potrivită și că viața ei se va schimba în bine.

„Am hotărât să spun “DA!” aspectelor pe care le consider prioritare în acest moment al vieţii mele şi să iau o pauză de la frenezia ştirilor! Nu a fost o decizie uşor de luat, dar am simţit că este momentul să fac mai mult pentru mine, pentru cariera şi pentru familia mea!

După aproape 1 an în redacţia Euronews, timp în care am spus ”Bună seara, România!” şi v-am adus cele mai importante ştiri ale zilei, de luni până vineri, iată că a venit timpul să spun şi… “La revedere”! Nicio separare nu este uşoară, eu sunt omul care pune suflet şi în cele mai banale lucruri pe care le face, însă sunt convinsă că pasul pe care am decis să îl fac este cel potrivit”, a scris Irina Gologan pe Facebook.

Unde a mai lucrat Irina Gologan

Înainte de a se angaja la Euronews, jurnalista a lucrat timp de trei ani la Prima TV, unde a prezentat ştirile Focus, alături de Daniel Osmanovici. Ea s-a angajat în televiziune la scurt timp după ce a terminat facultatea.