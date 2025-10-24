Garda veche a PSD, pregătită să predea ștafeta. Cu cine va fi înlocuit Paul Stănescu

Secretarul general al PSD, Paul Stănescu, a declarat vineri, la Slatina, că nu va mai candida pentru nicio poziție în conducerea centrală a partidului, precizând că „se schimbă generațiile” și că își va continua activitatea politică în cadrul formațiunii. Totodată, el a afirmat că susține moțiunea președintelui interimar Sorin Grindeanu și a admis că „lucrurile nu sunt foarte bune pentru PSD la această oră”.

În opinia lui Paul Stănescu, sprijinirea moțiunii coordonate de Sorin Grindeanu, împreună cu Marius Oprescu, Claudiu Manda și ceilalți membri ai echipei, reprezintă o etapă firească în parcursul partidului. El a evidențiat că tranziția către o nouă generație de lideri este un proces normal, subliniind totodată că actualii lideri au o experiență de peste două decenii și jumătate în cadrul PSD.

„Ceea ce mă bucură cel mai tare este că partidul a rămas unit şi sunt convins că după congres va rămâne un partid unit, pentru că numai aşa putem să ducem la capăt ceea ce ne-am propus”, a spus Stănescu.

Stănescu a declarat că face parte dintr-o generație politică diferită, însă rămâne aproape de Partidul Social Democrat, chiar și fără a deține o funcție în cadrul acestuia. El a vorbit despre importanța continuității și a sprijinului oferit noii conduceri, subliniind că experiența sa va fi pusă în slujba partidului.

„Eu sunt altă generaţie, cu braţele deschise, asta nu înseamnă că închid ochii, asta înseamnă că o să fiu alături de Partidul Social Democrat, că poţi să faci politică şi fără să ai o funcţie Partidul Social Democrat”, a adăugat Stănescu.

Liderul interimar al partidului a afirmat că Paul Stănescu este cel care l-a propus pe Claudiu Manda ca înlocuitor în funcția de secretar general.

Grindeanu a evidențiat că includerea lui Marius Oprescu în conducerea centrală reprezintă un avantaj important pentru partid. El a transmis că se bucură de decizia acestuia de a se alătura echipei sale în calitate de prim-vicepreședinte, apreciind atât activitatea sa ca președinte de consiliu județean, cât și implicarea constantă în viața politică a formațiunii. Totodată, Grindeanu a arătat că, după congresul din 7 noiembrie, contribuția lui Oprescu va aduce un plus de valoare pentru PSD la nivel național.