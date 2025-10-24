Gala Companii de elită. Daniela Covăcescu, Allianz-Țiriac: „Contribuția noastră la economia României valorează 20 de miliarde de euro”

Anul trecut, Allianz-Țiriac Asigurări a sărbătorit cel de-al 30-lea an de existență pe plan local, interval în care contibuția directă și indrectă a companiei a ajuns la valoarea de 20 de miliarde de euro. Aniversarea a fost marcată prin numeroase performanțe, recunoscute și prin premiul acordat în cadrul Galei Capital Companii de elită, ediția 2025.

În cadrul Galei Capital Companii de elită, ediția 2025, Allianz-Țiriac Asigurări a primit „Premiul pentru performanțe deosebite în generarea de valoare pe termen lung”.

„Suntem foarte bucuroși să fim aici în compania celor mai valoroase companii dintr-o largă varietate de industrii. Pentru noi, premiul acordat este foarte important pentru că vine ca o recunoaștere a angajamentului Allianz-Țiriac de a avea într-adevăr o contribuție reală și de durată în viețile oamenilor. Trăim într-o lume foarte complexă și imprevizibilă, iar în această lume asigurările sunt mai mult decât un serviciu, sunt o promisiune respectată – aceea de a fi alături de clienții noștri în momentele care contează. În plus, după cum ați văzut și în ultimii ani, evenimentele extreme, indiferent de natura lor, ne-au arătat că, dacă vrem să facem față cu brio situațiilor la care suntem expuși și să suportăm un impact, cel mai simplu este să fim pregătiți. Și aceasta este misiunea noastră – să pregătim oamenii și companiile să facă față imprevizibilului”, a declarat Daniela Covăcescu, director de operațiuni Allianz-Țiriac Asigurări, pe scena Galei Capital.

Reprezentantul companiei a punctat și câteva dintre rezultatele remarcabile obținute de-a lungul celor trei decenii de activitate.

„În ultimii nouă ani ne-am triplat cifra de afaceri, am ajuns la un volum de prime brute subscrise de 3,7 miliarde de lei, am crescut de cinci ori profitul și am crescut numărul clienților de patru ori, am ajuns la 1,6 milioane de clienți. Iar cota de piață în zona de asigurări de viață s-a dublat. Toate acestea vin în urma unui efort susținut de dezvoltare și simplificare a proceselor. Anul trecut ne-am dorit foarte mult să măsurăm cumva și amprenta pe care am lăsat-o în economia românească. Am apelat la un consultant și putem să vă spunem cu mare mândrie că, în 30 de ani de existență, contribuția directă și indirectă a Allianz-Țiriac România valorează 20 de miliarde de euro, respectiv 0,6% din PIB-ul României în această perioadă. Echivalează cu 80 de spitale moderne, sau cu 2.000 de școli, sau cu 2.000 km de autostradă, sau cu 130.000 de locuințe sociale. Acesta este rezultatul unui efort susținut, în primul rând datorită clienților noștri, al partenerilor și echipei Allianz-Țiriac. Mulțumim foarte mult pentru încredere și recunoaștere”, a mai precizat Daniela Covăcescu.

Realizările de excepție nu se opresc însă aici. „Pentru finalul anului 2025, ne pregătim pentru un nou maxim istoric. Estimăm o creștere a profitului net și a primelor brute subscrise de aproximativ 5% – un nivel care reflectă maturitatea modelului nostru de business și capacitatea de a genera valoare pe termen lung”, ne-a declarat Virgil Șoncutean, CEO-ul companiei.

Sunt rezultate obținute prin investiții constante, care au în centru experiența clienților și creșterea protecției din asigurări. „Dezvoltăm soluții de asigurare simple, rapide și accesibile, cum este asigurarea My Protect, și ne concentrăm pe dezvoltarea asigurărilor de viață, care au devenit cea mai importantă linie de business facultativă pentru Allianz-Țiriac și care ne așteptăm să crească accelerat în următorii ani, având potențialul să depășească RCA-ul”, a precizat Virgil Șoncutean.

Investițiile nu se rezumă însă doar la produse și servicii, ci includ și proiectele de responsabilitate socială, care sunt un pilon al viziunii Allianz-Țiriac pentru un viitor mai bun în România, după cum a subliniat CEO-ul companiei. „În 2025, am alocat peste 3,2 milioane de euro pentru proiecte cu impact real și durabil, confirmând angajamentul nostru de a rămâne un partener de încredere pentru comunitățile în care activăm”, a mai precizat acesta.

Revista Capital Top 300 companii este disponibilă la punctele de difuzare a presei și online, pe site-ul edituradecarte.ro. Ediția 2025 a Galei Capital Companii de elită poate fi urmărită pe canalul YouTube Hai România.