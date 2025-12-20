Fundația Roma pentru Europa a depusa plângere la CNCD contra ministrului Radu Miruță

Fundația Roma pentru Europa condamnă remarcile rasiste făcute de ministrul Economiei din România, Radu Miruță, după ce acesta folosit un limbaj ofensator la adresa comunității rome. Potrivit reprezentanților structurii, „incidentul ridică îngrijorări serioase privind respectarea egalității și demnității umane de către oficialii guvernamentali de rang înalt într-un stat membru al Uniunii Europene, care s-a angajat să respecte valorile fundamentale ale Uniunii”.

Întrebat într-un interviu televizat despre beneficiile pe care le are ca ministru și despre chirie, Miruță a afirmat că nu se va „muta, ca un țigan cu cortul”.

Organizația Roma pentru Democrație România a reacționat vineri seară, menționând că afirmația nu este doar o simplă greșeală, ci întărește un stereotip rasist vechi, asociind comunitatea romă cu instabilitate, dezordine și lipsă de demnitate.

„Limbajul rasist folosit de un oficial de rang înalt nu este un incident minor”, a declarat Alin Banu, director executiv al Organizației Roma for Democracy România, membră a rețelei Fundației Roma pentru Europa.

Potrivit sursei, „într-un stat membru UE, astfel de remarci contrazic direct valorile de egalitate, nediscriminare și respect pentru demnitatea umană pe care oficialii publici trebuie să le susțină.”

Reprezentanții federației atrag atenția că afirmațiile sunt cu atât mai îngrijorătoare cu cât Miruță a fost propus pentru funcția de ministru al Apărării.

„Ministerul Apărării are un rol central în protejarea tuturor cetățenilor și în reprezentarea statului în cadrul NATO și al securității europene. Conducerea unei astfel de instituții necesită un angajament ferm față de principiile democratice, cetățenia egală și coeziunea socială”, mai arată sursa.

De asemenea, reprezentanții organizației din România condamnă limbajul folosit de Miruță.

„Când un oficial de rang înalt recurge la limbaj rasist, transmite un mesaj despre ale căror drepturi și demnitate se ține cont. Acest lucru este incompatibil cu funcțiile publice de rang înalt și cu obligațiile României ca stat membru al Uniunii Europene”, a spus Banu.

În lumina acestor fapte, organizația Roma pentru Democrație România solicită președintelui Nicușor Dan, premierului Ilie Bolojan și liderului Uniunii Salvați România (USR), Dominic Fritz, să nu-l numească pe Radu Miruță ministru al Apărării.

Organizația subliniază că persoanele care recurg la limbaj rasist nu ar trebui să fie puse în fruntea instituțiilor care răspund de securitatea națională și de respectarea principiilor democratice.

„România găzduiește una dintre cele mai mari populații rome din UE. Cetățenii romi continuă să se confrunte cu excludere larg răspândită în accesul liber și echitabil la educație, locuri de muncă, locuințe și participare politică. În acest context, utilizarea casuală a stereotipurilor rasiste de către cei aflați la putere consolidează tiparele de discriminare, în loc să le combată”, se arată în comunicatul Federației.

Reprezentanții acesteia subliniază că apartenența la Uniunea Europeană nu reprezintă doar un statut legal, ci și un angajament față de valori comune.

„Calitatea de membru UE nu este doar un statut legal. Este un angajament față de valori comune. Când aceste valori sunt subminate din interiorul guvernului, se slăbește încrederea publică și se afectează credibilitatea democratică”, mai arată sursa.

Deși Miruță și-a cerut scuze public, rețeaua Fundației Roma pentru Europa subliniază că „expresiile rasiste nu pot fi rezolvate doar prin scuze și necesită responsabilitate politică clară, mai ales când sunt implicate funcții de conducere de rang înalt”.

În urma acestui derapaj, reprezentanții comunității rome au depus plângere la Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării.

„Absența unui răspuns clar și prompt din partea conducerii politice ridică îngrijorări suplimentare. Tăcerea în fața unui comportament rasist riscă să fie interpretată ca acceptare și subminează încrederea în capacitatea statului de a-și respecta angajamentele constituționale și europene”, mai spun aceștia.

Nicolae Păun, președintele celei mai mari organizații a romilor din România și deputat al acestei minorități în Parlament, a declarat că nu va vota pentru învestirea lui Radu Miruță ca ministru al Apărării. Păun a motivat că ministrul Economiei, propus de conducerea USR pentru această funcție, a folosit un limbaj rasist, făcând referire la romi cu expresia „Nu mă mut, ca țiganul cu cortul” în timpul emisiunii România Politică, de la Prima NEWS.

„În calitate de președinte al celei mai mari organizații a romilor din România și de reprezentant în Parlament al acestei minorități, am decis că nu voi vota pentru învestirea ca ministru al Apărării a domnului Radu Miruță, actual ministru al Economiei, care e vehiculat de conducerea USR ca viitor ministru al Apărării, deoarece e un rasist”, a afirmat el.

El a subliniat că o astfel de declarație, venită din partea unui demnitar de rang înalt responsabil cu apărarea și securitatea țării, este inacceptabilă, deoarece amplifică un stereotip care stigmatizează cea mai vulnerabilă minoritate etnică din România.

„Consider că declarația pe care domnul Radu Miruță a făcut-o în cadrul emisiunii România Politică, de la Prima NEWS - ”Deci, am rămas unde stăteam înainte. Nu mă mut, ca ţiganul cu cortul” – este profund jignitoare la adresa romilor din România. O astfel de declarație, venită din partea unui demnitar de rang înalt, care dorește să se ocupe de apărarea și de securitatea țării, este inacceptabilă, deoarece amplifică un stereotip, care stigmatizează cea mai oropsită minoritate etnică din România”, a adăugat acesta.

Nicolae Păun a amintit că expresia provine din perioada sclaviei romilor, când timp de 500 de ani aceștia erau obligați să se mute cu cortul de pe o moșie pe alta, fiind exploatați în condiții inumane de către boierii români.

„Îi reamintesc ministrului Radu Miruță că această expresie, „a se muta ca țiganul cu cortul”, provine din perioada sclaviei romilor. 500 de ani romii au fost obligați de către boierii români, care ne exploatau în condiții inumane, să ne mutăm cu cortul de pe o moșie pe alta, acolo unde exploatatorii ne foloseau la cele mai grele și inumane munci. Romii în perioada sclaviei nu aveau decontată de la stat cazarea, să poată locui unde vor ei. Prin urmare, în calitate de deputat al romilor în Parlament consider că un astfel de limbaj folosit de un ministru al României este profund ofensator la adresa romilor”, a continuat el.

Păun a afirmat că această situație explică, în opinia sa, de ce miniștrii USR nu au întreprins măsuri concrete în sprijinul minorității rome în perioadele în care au deținut funcții guvernamentale. El a concluzionat că nu va vota în Parlament pentru învestirea lui Radu Miruță ca ministru al Apărării și a solicitat conducerii Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării să se autosesizeze în legătură cu declarațiile ministrului și să aplice măsurile prevăzute de lege.

„Acum îmi explic și eu de ce miniștrii USR nu au făcut nimic pentru minoritatea romă, atât timp cât au ocupat posturi de miniștri în Guvern. În concluzie, nu voi vota în Parlament pentru învestirea domnului Radu Miruță ca ministru al Apărării. Cer conducerii Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării să se autosesizeze cu privire la declarațiile ministrului Radu Miruță și să ia deciziile prevăzute de lege”, a încheiat Păun.