Omul de afaceri Adrian Porumboiu, fost arbitru internațional, a povestit despre aventurile pe care le-a avut cu autoritățile statului român cărora le-a dezvăluit o fraudă de aproape 20 de milioane de euro. Cunoscutul om de afaceri a povestit, într-o intervenție pentru Realitatea Sportivă, cum a fost trimis la plimbare de cei cărora le-a prezentat, cu dovezi, aceste ilegalități. Omul de afaceri nu a dat mai multe detalii despre frauda la care face referire, deși a adus acuzații destul de grave.

„În urmă cu aproape cinci ani am făcut memorii către ministerul de finanțe în baza unor lucruri foarte clare prin care am arătat și am dovedit în scris o fraudă de vreo 20 de milioane de euro la o instituție unde acționar majoritar este Ministerul de Finanțe, deci statul român. Am crezut că, nu eu, orice antreprenor este respectat.

Am luat un citat al domnului Cîțu în care spune că antreprenorul este un erou. Nu, eu îl contrazic, antreprenorul român este un bou și suntem tratați precum boii și asta se întâmplă inclusiv astăzi, pentru că ei nu au niciun fel de lege. Nu răspund. Le-am trimis memorii, le-am trimis lucruri foarte clare. Dacă aveau bun simț și mă respectau îmi dădeau răspunsuri clare. Au fost adrese trimise la DNA, la DIICOT, al Curtea de Conturi”, a comentat Adrian Porumboiu, pentru Realitatea Sportivă.

Autoritățile au îngropat memoriile omului de afaceri

Omul de afaceri a precizat că autoritățile au îngropat sesizările și memoriile sale și nu au făcut nimic pentru a clarifica situația pe care a semnalat-o. Adrian Porumboiu a precizat că există interese foarte mari pentru care problemele pe care le-a semnalat să nu fie rezolvate ci, dimpotrivă, să fie îngropate.

„Vorbim de sport, vorbim de Burleanu. Nu avem rezultate. Ei sunt îngerași pe lângă cei care ne conduc destinele și cei care ar trebui să răpundă clar. Am mai trimis la un secretar de stat pe 5, Doamne Dumnezeului dacă era venit cu pluta de pe Bistrița.

Sunt interese prea mari și niciodată nu putem să vorbim nici despre un fotbal curat, nici despre lucruri corecte și făcute corect când societatea este așa cum este. De ce fac? Pentru că pot? De ce jandarmii bat? Pentru că pot. De ce se întâmplă abuzurile astea? Pentru că pot. De aceea am făcut comparația eroul și boul. Ceilalți sunt sprijiniți într-o țară a Uniunii Europene nimeni să nu-i controleze.

Curtea de Conturi, cineva ar trebui să-i controleze….Sunt lucruri certe. Eu tot ce spun este susținut de documente legale, care au fost prezente în instantă. Primul care trebuia să reacționeze este Teodorovici (fost ministru al Finanțelor)”, a declarat Adrian Porumboiu.