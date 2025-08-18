International Franz Joseph I, împăratul Austriei care a cedat revoltei maghiarilor, creând Dubla Monarhie. S-a născut pe 18 august







18 august 1830, se năștea la Schönbrunn, la Viena, arhiducele Franz Joseph, cel care avea să devină, începând cu 1848, unul dintre cei mai longevivi și influenți monarhi europeni ai secolului al XIX-lea și începutului de secol XX. Domnia sa, care s-a întins pe 68 de ani, până în 1916, a modelat soarta Imperiului Habsburgic și a influențat decisiv istoria Europei Centrale și de Sud-Est. A înțeles rigorile timpului său.

Franz Joseph a fost pus pe tron la doar 18 ani, după ce unchiul său, împăratul Ferdinand I, a abdicat în urma presiunilor revoluționare care zguduiseră imperiul. Tinerețea lui coincidea cu una dintre cele mai periculoase crize pentru dinastia Habsburg: Revoluția de la 1848, care a zguduit nu doar Viena, ci și Budapesta, Praga și multe alte orașe din imperiu.

Încă de la început, Franz Joseph s-a dovedit un monarh conservator, hotărât să apere cu orice preț unitatea Imperiului. Revoltele maghiare au fost înăbușite cu ajutorul armatei imperiale și al intervenției țarului Nicolae I al Rusiei.

Domnia sa a fost marcată de o permanentă tensiune între centralismul vienez și diversitatea etnică și națională a imperiului. În încercarea de a menține coeziunea, Franz Joseph a oscilat între autoritarism și concesii. Momentul decisiv a fost Compromisul austro-ungar din 1867, prin care s-a creat Dubla Monarhie. Franz Joseph a devenit deopotrivă împărat al Austriei și rege al Ungariei, acceptând o formă de federalizare limitată, dar păstrând controlul asupra armatei și politicii externe.

Acest compromis a asigurat stabilitatea pentru câteva decenii, dar a adâncit nemulțumirile altor naționalități – cehi, slovaci, români, sârbi, croați – care se simțeau excluși de la împărțirea puterii.

Franz Joseph a domnit într-o epocă de mari schimbări geopolitice. Imperiul său a suferit înfrângeri grele:

1859 – în fața regatului Sardiniei și al Franței lui Napoleon al III-lea, Austria pierde Lombardia.

1866 – înfrângerea în fața Prusiei la Königgrätz marchează ieșirea Austriei din jocul unificării germane.

Aceste eșecuri au împins imperiul spre o politică de alianțe defensive, concretizată în Tripla Alianță (1882) cu Germania și Italia. În Balcani, însă, Viena și-a afirmat ambițiile. Bosnia și Herțegovina a fost ocupată în 1878 și anexată oficial în 1908, fapt ce a tensionat relațiile cu Serbia și Rusia.

Deși perceput ca un monarh sobru și distant, viața lui Franz Joseph a fost marcată de drame personale. Căsătorit în 1854 cu Elisabeta de Bavaria, celebra „Sisi”, relația lor a fost tensionată, iar împărăteasa a dus o viață independentă, departe de curte.

Franz Joseph a trăit dureros execuția fratelui său, arhiducele Maximilian, împărat al Mexicului, în 1867. Mai târziu, a suferit pierderea unicului său fiu, prințul moștenitor Rudolf, găsit mort la Mayerling în 1889, într-un scandal rămas învăluit în mister. În 1898, soția sa Elisabeta a fost asasinată la Geneva.

Toate aceste tragedii l-au transformat într-o figură de monarh tragic, văzut de supuși mai mult ca un simbol decât ca un conducător apropiat.

În 1914, Franz Joseph era deja un monarh în vârstă de 84 de ani. Atentatul de la Sarajevo, în care a fost ucis nepotul său și moștenitorul tronului, arhiducele Franz Ferdinand, a dus la declanșarea Primului Război Mondial. Împăratul a murit la 21 noiembrie 1916, la palatul Schönbrunn, fără să mai apuce să vadă destrămarea imperiului pe care îl condusese aproape șapte decenii, scrie DW.

La moartea sa, Franz Joseph era privit de supuși ca o figură paternă, un „ultim bastion” al stabilității, chiar dacă imperiul său se clătina din temelii. Franz Joseph I rămâne unul dintre cei mai importanți monarhi ai Europei moderne. Domnia sa îmbină paradoxuri: stabilitate și stagnare, compromis și intransigență, glorie imperială și tragedie personală. El a fost, în același timp, simbolul unității habsburgice și prizonierul unei epoci pe care nu a mai reușit să o controleze.