John W. Warner, fost secretar de marină al Statelor Unite ale Americii și fost soț al actriței Elizabeth Taylor, s-a stins la vârsta de 94 de ani. Vestea a fost anunțată, pe 26 mai, de către fostul șef de cabinet al politicianului.

Fostul politician a decedat în urma unei insuficiențe cardiace, pe 25 mai, în locuința din Alexandria, Virginia. Partenera de viață, precum și fiica senatorului i-au fost alături în ultimele momente de viață.

“Era fragil, dar avea mult spirit. A fost dedicat în activitățile sale până în ultimele zile”, a anunțat vicepreședintele Susan A. Magill.

Cine a fost John Warner

John Warner a fost senator republican american timp de cinci mandate, în Virginia, primul începând în 1978. În anul 2007, el a anunțat că nu va mai candida la următoarele alegeri. Fostul politician a ocupat și funcția de secretar de marină al SUA în perioada 1972-1974.

Senatorul a fost veteran al Războiului Coreean. De asemenea, John Warner a fost unul dintre cei cinci veterani ai celui de-al Doilea Război Mondial care serveau în Senat, la momentul pensionării.

Democratul Mark Warner, contracandidatul lui John Warner în anul 1996, a relatat că, după ani de opoziție, cei doi au devenit prieteni. Mark Warner spunea despre fostul senator că „înțelegea foarte bine ce presupune o astfel de funcție”.

„Virginia a pierdut un lider de neegalat. Familia mea a pierdut un prieten foarte drag”, a spus senatorul Tim Kaine (D-Va.). „Odată ce am ajuns în Senat, am început să înțeleg influența profundă pe care o avea John Warner. Am ajuns să-i cunosc pe John McCain, Carl Levin și atât de mulți politicieni care au servitat statul împreună cu el. Toți au confirmat integritatea lui John Warner și dedicarea cu care slujea statul”, a mai spus senatorul.

A fost al șaselea soț al actriței Elizabeth Taylor

Warner a fost al șaselea soț, dintre cei șapte ai actriței Elizabeth Taylor. Cei doi s-au căsătorit înainte ca Warner să fie ales în Senat, iar căsnicia lor a durat din anul 1976 până în 1982.

În anul 2008, Biroul Directorului de Informații Naționale i-a acordat lui Warner prima medalie a serviciului public distins de informații naționale . Pe 19 februarie 2009, ambasada britanică la Washington DC a anunțat că regina Elisabeta a II-a îl va numi pe John Warner Cavaler onorific comandant pentru munca sa de consolidare a alianței militare americano-britanice. La 2 mai 2013, reprezentanții Warner și United States Marine Corps au început să pună bazele Centrului pentru Studii Militare Avansate al Senatorului John W. Warner de la Universitatea Marine Corps din Quantico, Virginia, care găzduiește Colegiul de Comandă și Stat Major al Corpului Marinei , Școala de luptă avansată a războiului și Colegiul de educație și formare la distanță și Centrul de brigadă General Simmons pentru istoria corpului marin, inclusiv arhivele Corpului Marinei și ale diviziei de istorie, conform nypost.