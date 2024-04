Social Fostul șef al CFM ar vrea subvenții ca la CFR







Fostul șef al Întreprinderii de Stat „Calea Ferată din Moldova” (CFM), Oleg Tofilat, ar vrea ca operatorul feroviar din Republica Moldova să primească subvenții masive de stat, pe modelul CFR-ului din România, unul dintre cele mai proaste astfel de servicii din Europa.

Oleg Tofilat a enumerat cele trei motive despre care spune că au stat la baza deciziei sale de a demisiona: divergențele cu guvernarea, administrarea corporativă la întreprinderile de stat și activitatea organelor de anchetă și control.

Fostul șef al CFM a mai spus, la TV8, că sectorul feroviar din Republica Moldova „va fi într-o situație foarte grea încă 10 - 15 ani”.

Ar vrea subvenții ca la CFR pentru CFM

„Eu am enumerat anterior trei argumente ale plecării mele din funcție. Atunci am scris că am avem divergențe foarte mari cu guvernarea, nu mă refer la un ministru sau prim-ministru. Aici am în vedere în general guvernarea, Parlamentul, planificarea pe termen lung privind ce vrem noi de la sectorul feroviar.

Reiterez, nu mă refer la ÎS CFM. Dacă guvernarea consideră, dar așa și consideră, că CFM e o întreprindere și trebuie să se descurce cu resursele unei întreprinderi atunci eu spun: mă scuzați, dar găsiți alt director. Consider că este o tâmpenie. O să-mi permit să fiu mai arogant și mai direct.

Dacă urmărim ce se întâmplă în România, doar operatorul de infrastructură feroviară CFR are anual 2 miliarde de roni de subvenții operaționale de la buget. Dacă noi am primi măcar 2% din ceea ce este în România, CFM nu ar fi avut zare de problemă. Fără de alocări bugetare pentru întreținerea infrastructurii - sectorul acesta nu are șanse”, a declarat Tofilat.

Tofilat, nemulțumit de felul în care autoritățile tratează CFM

„Cadrul normativ actual privind achizițiile, locațiunea, vânzarea activelor neutilizate, casarea activelor - este criminal. Modul în care este aplicat de către funcționari permite funcționarea normală a lucrurilor.

Deci, primul motiv este viziunea asupra sectorului, a doilea motiv - viziunea asupra guvernanței corporative, iar trei este activitatea organelor de anchetă și control, care nu pur și simplu sabotează, ei se ocupă de diversie în privința întreprinderilor de stat”, a mai spus fostul șef al CFM.

Oleg Tofilat susține că și-a dat demisia pentru că „instrumentele corporative nu erau suficiente pentru a gestiona situația”.

„Nu pot spune colectivului operațional că avem o situația foarte tristă - fiindcă a scăzut cererea de mărfuri - chiar a scăzut radical începând cu noiembrie anul trecut. Deci nu poți spune oamenilor că în următoarele trei luni perspectivele noastre sunt triste deoarece veniturile vor fi cam la jumătate din cheltuieli. De aceea eu nu știu când o să putem achita salariile”, a mai spus fostul șef CFM.

Fostul șef al căilor ferate ar vrea subvenții masive

„Eram în discuții avansate cu unele bănci comerciale privind creditarea, dar deoarece prin oraș au pornit zvonuri alimentate de unii exponenți de la conducerea țări, băncile au propus amânarea. Zvonurile erau precum că la CFM va fi un nou director și că va fi o doamnă. (...) Știam și numele, dar nu-l dau. Eu n-am văzut probe concludente, erau doar zvonuri”, a mai spus Oleg Tofilat.

„Eu mi-am manifestat explicit îngrijorările referitor la situația la întreprindere. Era absolut clar că administratorul CFM cu ministrul responsabil de politici în ramură și probabil cu ministrul responsabil de alocarea de resurse în țară, fie cel de finanțe sau chiar premierul, să aibă o discuție explicită despre care sunt problemele și rezolvarea acestora.

Consider că dacă se formula ceva de tipul că „Guvernul își asumă obligațiunea de a finanța întreținerea infrastructurii feroviare cu circa 200 de milioane (exemplu) începând cu 2026”, CFM urma să discute cu băncile, se ia credit, se acopereau deficiențele curente și se avansa”, a adăugat Tofilat.

Tofilat prezice o situație grea încă 10-15 ani la CFM

„Să nu ne facem iluzii. Este o situația foarte grea și abordarea dogmatică care persistă la mai mulți conducători ai statului este absolut contraindicată. O altă problemă este segmentarea CFM”, a încheiat Oleg Tofilat, fost șef al CFM.

El a demisionat, în ianuarie, pe fondul problemelor de salarizare a angajaților de la CFM. Atunci, mulți dintre angajați nu își primiseră salariile din luna octombrie a anului trecut. Situația a fost prezentată într-o scrisoare publică, adresată președintei Maia Sandu, președintelui Parlamentului, Igor Grosu, ministrului Infrastructurii, Andrei Spînu, directorului APP, Roman Cojuhari, directorului Inspectoratului de Stat al Muncii, Cătălin Țacu, și Avocatului Poporului, Ceslav Panico.

Pe 13 februarie, fostul director general adjunct al Întreprinderii de Stat „Căile Ferate din Moldova” (CFM), Seghei Tomșa, a fost numit director interimar al companiei.