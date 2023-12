Probleme financiare. Angajații de la „Calea Ferată din Moldova” nu și-au primit salariile

Salarii restante pentru angajații de la „Calea Ferată din Moldova”. Directorul Întreprinderii de Stat „Calea Ferată din Moldova”, Oleg Tofilat, recunoaște că unitatea se confruntă cu probleme financiare, iar din această cauză angajații nu și-au primit încă salariile. Oleg Tofilat a spus că întreprinderea are doar banii pe care-i câștigă, iar reducerea încasărilor a generat restanțe salariale. El a mai precizat că războiul din Ucraina a blocat și intenția autorităților de a procura locomotive și vagoane noi.

Salarii restante la „Calea Ferată din Moldova”

Oleg Tofilat nu dat specificat când își vor primi angajații salariile restante. „Anul trecut am dublat salariile, ele erau foarte mici și le-am mărit aproape de două ori. Nu pot spune că acum sunt foarte mari. Salariul mediu e puțin peste 8 mii de lei. Oricum, asta înseamnă că acum presiunea pe bugetul nostru este mult mai mare.

O altă problemă la Calea Ferată este lipsa de capital circulant. Ceea ce înseamnă că noi existăm din ceea ce câștigăm. Dacă avem o perioadă de o lună – două, când scade cererea, respectiv, scad încasările, și Calea Ferată poate avea dificultăți cu achitările. Este un lucru neplăcut, dar nu putem rezolva toate problemele în termeni atât de scurți.

Când am venit în funcție, această gaură în capitalul circulant era echivalentă cu încasările de 8 luni. Acum este ceva mai bine, dar oricum, dacă scade cererea, ne ciocnim cu dificultăți. Dacă nu uităm la cifre, în acest an am achitat mai multe salarii decât anul trecut. Ultimele două luni au fost critice din punctul de vedere al încasărilor. Cu certitudine, vor veni și timpuri mai bune. Certitudinea stabilizării salariilor va apărea atunci când se va stabiliza sistemul”, a spus Oleg Tofilat în cadrul emisiunii „Zi de zi” de la Radio Moldova.

Locomotivele și vagoanele au un grad foarte mare de uzură

Majoritatea locomotivelor și vagoanelor, a mai spus Oleg Tofilat, au termenele de exploatare depășite, iar reabilitarea infrastructurii feroviare și a echipamentului rulant a devenit imperios necesară. Totuși, potrivit șefului CFM, locomotivele și vagoanele noi, în vreme de război, sunt extrem de costisitoare.

„E greu ca într-o perioadă de război să te gândești la echipament nou. Pentru că angajamentele financiare internaționale prevăd că orice bun finanțat trebuie asigurat, iar transportul feroviar implică traversarea Ucrainei, iar traversarea unei zone de război face asigurarea unui bun foarte costisitoare, ceea ce ne taie din elanul de a procura material rulant nou. În plus, existența acestui război înseamnă că nu poți procura nici șine din Ucraina și Rusia, iar Rusia era cel mai mare producător de șine de ecartament larg”, a conchis directorul CFM.

Recent, Guvernul a aprobat ratificarea unui acord de împrumut între Banca Europeană de Reconstrucție și Dezvoltare și Republica Moldova în valoare de 23 de milioane de euro. Banii vor fi folosiți pentru reabilitarea coridorului feroviar Vălcineț-Ocnița-Bălți-Ungheni-Chișinău-Căinari care are o lungime de 446 de km.