Fostul primar din Boldurești, Nicanor Ciochină, condamnat la 7 ani de închisoare pentru accidentul mortal un adolescent de 14 ani

Republica Moldova. Fostul primar al comunei Boldurești, raionul Nisporeni, Nicanor Ciochină, a fost condamnat la 7 ani de închisoare cu executare în penitenciar de tip deschis în dosarul accidentului rutier mortal produs în februarie 2024, în urma căruia un adolescent de 14 ani și-a pierdut viața.

Decizia a fost pronunțată vineri, 27 februarie 2026, de magistrata Lilia Lupașco de la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani.

„Ciochină Nicanor se recunoaște vinovat în comiterea infracțiunii prevăzute la articolul 264 alineatul (3) litera b) din Codul penal și, în baza acestei legi, se numește pedeapsa sub formă de șapte ani de închisoare, cu ispășirea pedepsei în penitenciar de tip deschis”, se arată în dispozitivul citit de judecătoare.

Articolul 264 alin. (3) lit. b) din Codul penal vizează încălcarea regulilor de circulație soldată cu decesul unei persoane.

În același dosar, Ion Andronache, acuzat că l-ar fi ajutat pe Ciochină la ascunderea urmelor infracțiunii, a fost condamnat la 2 ani de închisoare.

Procurorii solicitaseră anterior 9 ani de închisoare pentru Ciochină și 3 ani pentru Andronache.

Ciochină, care se află după gratii, nu a fost prezent la ședința de judecată. Anterior, acesta a negat acuzațiile, declarând că este un „dosar la comandă”.

Menționăm că procurorii au cerut 9 ani de închisoare pentru Ciochină. Totuși, acesta a scăpat de doi ani din pedeapsă, pentru că a expirat termenul de tragere la răspundere privind capătul de acuzare de părăsire a locului accidentului.

Tragedia care a dus la condamnarea fostului primar din Boldurești s-a produs în seara zilei de 19 februarie 2024, în jurul orei 18:00–19:00, pe un drum local din comună.

Potrivit materialelor din dosar, Mihai Beșliu, un adolescent de 14 ani, se deplasa pe marginea carosabilului în momentul în care a fost lovit de un automobil. Impactul a fost fatal, copilul decedând la fața locului.

Procurorii au susținut pe parcursul procesului că la volan s-ar fi aflat Nicanor Ciochină. După producerea accidentului, acesta ar fi părăsit locul fără a acorda ajutor victimei și fără a anunța autoritățile, fapt considerat o circumstanță agravantă în dosar.

Pe durata examinării cauzei, acuzarea a insistat asupra probelor administrate, susținând că acestea demonstrează vinovăția fostului edil. În același timp, apărarea a respins acuzațiile, iar Ciochină a declarat anterior că dosarul ar avea un caracter politic, calificându-l drept „dosar la comandă”.

În pofida acestor afirmații, instanța a decis condamnarea acestuia la 7 ani de închisoare cu executare în penitenciar de tip deschis.

Decizia nu este definitivă și poate fi contestată la instanța ierarhic superioară, conform prevederilor legale.

Familia copilului, inclusiv mama acestuia, Raisa Ciurel, a participat constant la ședințele de judecată. În declarațiile făcute în fața instanței și în spațiul public, aceasta a cerut o pedeapsă exemplară, spunând că își dorește „dreptate pentru Mihăiță”.

La ședința în care a fost pronunțată sentința, femeia a ținut în brațe o fotografie a fiului său, în timp ce judecătoarea citea dispozitivul hotărârii.

Cazul a generat reacții puternice în comunitatea din Boldurești și la nivel național, fiind unul dintre cele mai mediatizate dosare de accidente rutiere cu implicarea unui ales local. Sentința pronunțată la doi ani de la producerea tragediei marchează o etapă importantă în acest dosar, urmând ca decizia instanței să fie menținută sau modificată în eventualitatea unei căi de atac.