Fostul mentor al lui Macron avertizează: Narcisismul președintelui pune în pericol stabilitatea Franței

Unul dintre cei mai apropiaţi consilieri politici ai preşedintelui Emmanuel Macron, economistul şi eseistul Alain Minc, a publicat recent o critică dură la adresa mandatului lui Macron, susţinând că actualul şef de stat francez ar fi „cel mai slab” preşedinte din istoria celei de‑a Cincea Republici.

Această declaraţie transmite îngrijorarea privind şansele de recuperare ale instituţiilor republicane şi evoluţia politică franceză în perspectiva alegerilor prezidenţiale din 2027.

Alain Minc, care l‑a susţinut pe Macron încă de la începuturile carierei sale politice şi a fost consilier al acestuia înainte de victorie şi în primul său mandat, îşi schimbă complet tonul: din laude pentru „talentul şi norocul” lui Macron a ajuns la reproşul că acesta a făcut greşeli care „au pus în pericol instituţiile franceze”.

Potrivit lui Minc:

„Macron îl lasă pe ţară într‑o stare mult mai proastă decât atunci când a preluat frâiele puterii”.

Minc identifică trei linii majore în critica sa:

Decizii considerate nepotrivite: de exemplu, dizolvarea parlamentului după alegerile legislative din 2024, pe care Minc o califică drept „nebunie”. Însuşirea puterii şi selecţia echipei: potrivit lui Minc, Macron s‑ar fi înconjurat de o „echipă incredibil de mediocră” şi ar fi refuzat să cedeze din putere în momente cheie, ceea ce a agravat criza instituţională. Cauze psihologice şi de personalitate: Criticul remarcă un nivel crescut de narcisism la preşedinte, o negare a realităţii şi un comportament de tip „jucător” convins că va câştiga „casa” chiar şi după mai multe pierderi.

În cuvintele lui Minc:

„Macron este în negare faţă de realitate … Este zdrobit de propria sa psihologie.”

Criticile vin într‑un moment în care scena politică franceză este marcată de instabilitate: parlament divizat, majoritate fragilă şi ascensiunea partidului de extremă dreapta Rassemblement National (RN).

Minc avertizează că refuzul lui Macron de a forma alianţe mai largi şi de a accepta compromisuri cu alte partide tradiţionale favorizează, în opinia sa, eclozia unui scenariu în care RN ar putea câştiga preşedinţia din 2027.

Potrivit lui Minc, ţara riscă să intre într‑o „coabitare” cu RN, ceea ce ar reprezenta o schimbare fundamentală a modelului democratic francez. El explică: „Ei cred: dacă greşim, o să îi scoatem afară. Dar biletul de întoarcere nu costă ieftin.”

În viziunea sa, dacă instabilitatea persistă, instituţiile riscă să nu se mai reabiliteze, iar Franţa ar putea deveni un caz de „democraţie iliberală”.