Politica Fostul jurist al Parlamentului, Ion Creangă, a scăpat de supravegherea electronică. Nu şi de acuzaţia de trădare de Patrie







Republica Moldova. Șeful suspendat al Direcției Juridice a Parlamentului de la Chișinău, Ion Creangă, cercetat pentru trădare de Patrie, nu mai poartă brățară de monitorizare. Acesta a fost scos de sub supraveghere electronică, după ce a fost eliberat provizoriu pe cauțiune.

Avocatul său, Gheorghe Ionaș, a confirmat informația pentru presă. Apărătorul a precizat că eliberarea provizorie pe cauțiune nu implică utilizarea dispozitivelor electronice. Din acest motiv, autoritățile au dispus demontarea brățării aplicate anterior.

Între timp, ședința de judecată care trebuia să aibă loc pe 21 august la Curtea de Apel Centru nu s-a mai ținut. Creangă nu a fost prezent pentru că era internat în spital. Următoarea ședință a fost stabilită pentru 3 octombrie. Atunci va începe examinarea cauzei în care fostul funcționar este acuzat de trădare de Patrie.

În iulie 2024, Ion Creangă a fost reținut într-un dosar de trădare și complot împotriva statului. Anchetatorii susțin că, în perioada 2023–2024, el a transmis informații sensibile unui diplomat rus. Creangă ar fi colaborat cu asistentul atașatului militar al Ambasadei Rusiei la Chișinău. Procurorii spun că datele furnizate au fost folosite împotriva intereselor Republicii Moldova.

Funcţionarul a fost prins în flagrant delict în timp ce primea 500 de dolari de la reprezentantul diplomației ruse. În dosar sunt vizați un polițist de frontieră, suspectat că s-a întâlnit conspirativ cu același diplomat. Soția acestuia ar fi ajutat la organizarea întâlnirilor secrete.

Apărarea a vrut audierea președintelui Parlamentului, Igor Grosu. În noiembrie anul trecut, avocații lui Ion Creangă au cerut ca președintele Parlamentului, Igor Grosu, să fie audiat. Judecătorii au respins solicitarea, fără să prezinte motive. Speakerul Legislativului de la Chișinău nu a făcut nicio declarație la acest subiect.

Acum un an, Ion Creangă a fost plasat în arest preventiv, iar în luna februarie curent a fost transferat în arest la domiciliu. Pe 12 august, i-a fost anulată această măsură restrictivă, dar a rămas sub control judiciar, fără drept de a părăsi municipiul Chișinău.

Ion Creangă respinge toate acuzațiile și susține că este nevinovat.