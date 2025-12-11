Fosta judecătoare Daniela Panioglu, care a apărut în documentarul Recorder, surprinsă în înregistrări audio cu izbucniri nervoase în sala de judecată

Fosta judecătoare Daniela Panioglu, de la Curtea de Apel București, care a apărut în materialele Recorder și Euronews unde a susținut că ar fi fost înlăturată abuziv din dosare, apare, în câteva înregistrări audio din sala de judecată, cum are izbucniri nervoase și tipă în fața avocaților și a justiţiabililor, potrivit luju.ro.

În mai multe înregistrări audio din sala de judecată, fosta judecătoare Daniela Panioglu are momente în care ridică tonul. Se aud țipete, izbucniri nervoase, manifestări de autoritate excesivă și lipsă de respect față de avocați și justițiabili, potrivit sursei menționate anterior.

Unul dintre cele mai grave episoade o arată pe Daniela Panioglu respingând chiar ea o cerere de recuzare formulată împotriva sa, încălcând principiul potrivit căruia nimeni nu poate fi judecător în propria cauză („nemo judex in causa sua”).

Cu toate acestea, în anii trecuți, Înalta Curte de Casație și Justiție, condusă atunci de judecătoarea Corina Corbu, a anulat toate cele cinci sancțiuni de excludere din magistratură aplicate Danielei Panioglu de Secția pentru judecători în materie disciplinară, ignorând abaterile care au stat la baza acestor decizii ale CSM.

Este vorba despre aceeași judecătoare despre care președinta Curții de Apel București, Liana Arsenie, a afirmat în conferința de presă din 11 decembrie 2025 că a încasat ilegal bani de chirie, deși deținea un apartament de 104 metri pătrați.

„O să prezentăm factorul declanșator al conflictului. Deși în 15 iunie 2011 doamna judecător a dobândit dreptul de proprietate a unui apartament, până în 2015 a continuat să deconteze o chirie de la stat, declarând în fals că nu deține o locuință. Când CAB a aflat realitatea și a sistat plata chiriei, judecătoarea a atacat decizia în instanță”, a declarat Liana Arsenie.

Ea a adăugat: „Această conduită vorbește de la sine despre prăpastia dintre vorbe și fapte. Nu putem fi deontologi doar în ceea ce îi privește pe alții. Conduita sa ilicită nu e doar de însușire a banului public, ci este vorba și despre încălcarea atribuțiilor de serviciu. Ea a fost sancționată pentru afecțiuni fizice și verbale asupra unui coleg. Ea l-a lovit cu dosarul în cap pe colegul său de complet de judecată”.

Fosta judecătoare, care afirmă că a fost forțată să se pensioneze, a criticat conducerea Curții de Apel București și a spus într-un interviu pentru Euronews că mai multe dosare de corupție se prescriu. Judecătoarea apare și în ancheta Recorder. Ea a mai susținut că ar exista o „structură piramidală în vârful căreia se află un lider”, numit Lia Savonea, președinta Înaltei Curți de Casație și Justiție.

„Este o structură piramidală în vârful căreia se află un lider care, extrem de meticulos și în timp, a reușit să acapareze tot sistemul judiciar. Se numește Savonea Lia. A fost liderul în fapt al acelei grupări despre care se vorbea și în material. Acest lider și-a plasat, creat și țesut atent și meticulos toată rețeaua, a plasat anumiți șefi de instanțe. În mandatul lor, acești șefi de instanțe au intervenit ca o presiune asupra judecătorilor”, a spus Panioglu.