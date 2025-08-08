Fosta colonie de la Tarnița, transformată în zonă de agrement, după 50 de ani. Investiția unei firme din Florești

Colonia Tarnița a fost un oraș temporar din Munții Apeseni. Acolo locuiau, în perioada 1970–1974, aproximativ 1000 de oameni. La Tarnița a fost o așezare temporară creată pentru a găzdui muncitorii și specialiștii implicați în construcția barajului Tarnița.Considerat cel mai suplu baraj din România, o construcție revoluționară în comunism. De acolo se alimentează Cluj-ul cu apă. La jumătate de secol distanță, colonia Tarnița va prinde viață iar. Va fi un loc destinat bucuriei, relaxării, naturii și turismului sustenabil.

Ieri, 7 august 2025, Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism (C.T.A.T.U.) a județului Cluj a avizat favorabil studiul de oportunitate pentru reglementarea urbanistică a zonei Colonia Tarnița. Proiectul va prinde viață în localitatea Someșul Cald. Și este investiția unei firme din Florești, Sublime Enterprise. O firmă care, conform termene.ro a avut, în anul 2024, un profit de 14.080.360 lei cu patru angajați.

Firma, înființată în 2020, are ca obiect construcția de clădiri rezidențiale și nerezidențiale.Amenajarea va fi centrată în jurul unei piațete. Aceasta va conecta toate funcțiunile complexului. Și va deveni punctul central de întâlnire pentru vizitatori.Proiectul firmei din Florești presupune reutilizarea clădirilor existente. Dar și noi construcții. Un hotel va funcționa în fosta clădire de birouri. Și în fostele clădiri ale școlii și clubului vor fi spații de cazare. Va fi și un spa, restaurant în fosta cantină, piscine, terenuri de sport.

Practic, proiectul vrea re ducerea la viață a fondului construit de bună calitate, dar abandonat și reintroducerea lui în circuitul economic.O sală de evenimente va fi reconstruită în fostul atelier de întreținere auto.Proiectul își propune să întărească legăturile verzi-albastre și regenerarea florei și faunei de-a lungul râului Someșul Cald și a Lacului Someșul Cald, asigurând conexiunea cu natura.