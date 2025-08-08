Social
Fosta colonie de la Tarnița, transformată în zonă de agrement, după 50 de ani. Investiția unei firme din Florești
- Veronica Bursașiu
- 8 august 2025, 13:56
Colonia Tarnița a fost un oraș temporar din Munții Apeseni. Acolo locuiau, în perioada 1970–1974, aproximativ 1000 de oameni. La Tarnița a fost o așezare temporară creată pentru a găzdui muncitorii și specialiștii implicați în construcția barajului Tarnița.Considerat cel mai suplu baraj din România, o construcție revoluționară în comunism. De acolo se alimentează Cluj-ul cu apă. La jumătate de secol distanță, colonia Tarnița va prinde viață iar. Va fi un loc destinat bucuriei, relaxării, naturii și turismului sustenabil.
Clădirile de bună calitate, abandonate reintroduse în circuitul economic
Ieri, 7 august 2025, Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism (C.T.A.T.U.) a județului Cluj a avizat favorabil studiul de oportunitate pentru reglementarea urbanistică a zonei Colonia Tarnița. Proiectul va prinde viață în localitatea Someșul Cald. Și este investiția unei firme din Florești, Sublime Enterprise. O firmă care, conform termene.ro a avut, în anul 2024, un profit de 14.080.360 lei cu patru angajați.
Firma, înființată în 2020, are ca obiect construcția de clădiri rezidențiale și nerezidențiale.Amenajarea va fi centrată în jurul unei piațete. Aceasta va conecta toate funcțiunile complexului. Și va deveni punctul central de întâlnire pentru vizitatori.Proiectul firmei din Florești presupune reutilizarea clădirilor existente. Dar și noi construcții. Un hotel va funcționa în fosta clădire de birouri. Și în fostele clădiri ale școlii și clubului vor fi spații de cazare. Va fi și un spa, restaurant în fosta cantină, piscine, terenuri de sport.
Vor amenaja și o plajă publică lângă Lacul Someșul Cald
Practic, proiectul vrea re ducerea la viață a fondului construit de bună calitate, dar abandonat și reintroducerea lui în circuitul economic.O sală de evenimente va fi reconstruită în fostul atelier de întreținere auto.Proiectul își propune să întărească legăturile verzi-albastre și regenerarea florei și faunei de-a lungul râului Someșul Cald și a Lacului Someșul Cald, asigurând conexiunea cu natura.
"În perioada de construire a Barajul Tarnița a fost înființată și Colonia Tarnița. Era un loc în care existau căminele pentru muncitori, dar și dotări precum cantină și scoala. După 50 de ani aceasta prinde o nouă viață. Și este transformată într-o zona de agrement.Și pentru că adiacent este Lacul Someșul Cald, o să fie amenajată și o plajă publică. De care să se poată bucura toată lumea. Felicitări și mulțumiri investitorului pentru readucerea la viață a acestei zona, dar și pentru deschiderea de a realiza plaja aceea minunată care o să aducă multă bucurie. Conceptul a fost elaborat de arh. Mihai Schmidt și arh. Crina Petca. Bravo!", a explicat arhitectul șef al Consiliului județean Cluj, Claudiu Salanța.
