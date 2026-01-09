Fonduri europene sub semnul întrebării. Nicușor Dan retrimite legea la Parlament

Președintele României, Nicușor Dan, a trimis vineri Parlamentului o solicitare de reexaminare a unei legi care reglementează utilizarea fondurilor europene nerambursabile, potrivit Administrației Prezidențiale.

Actul normativ permite Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene să folosească anumite sume pentru plata cheltuielilor solicitate de beneficiarii proiectelor prevăzute în anexa la OUG nr. 9/2025, pentru care există sesizări de fraudă, până la punerea în mișcare a acțiunii penale.

Potrivit Administrației Prezidențiale, legea transmisă spre promulgare urmărește aprobarea Ordonanței de Urgență nr. 45/2025 fără modificări, completarea OUG nr. 133/2021 privind gestionarea fondurilor europene pentru perioada 2021-2027, dar și stabilirea unor dispoziții suplimentare referitoare la fondurile europene, în condițiile sesizărilor de fraudă.

În documentul oficial, șeful statului a argumentat că forma adoptată de Parlament ridică probleme constituționale.

„Din analiza parcursului legislativ al legii criticate și din compararea formelor pe care aceasta le-a avut de la momentul inițierii și până la adoptare, reiese faptul că legea transmisă la promulgare contravine prevederilor art. 61 alin. (2) și art. 75 din Constituție referitoare la principiul bicameralismului, motiv pentru care apreciem că se impune reanalizarea acesteia de către Parlament.”

Președintele Nicușor Dan a mai precizat că în Camera Deputaților legea a fost modificată semnificativ comparativ cu forma adoptată de Senat și cea a inițiatorului. Analiza comparată a documentelor legislative arată „deosebiri majore de conținut juridic și o configurație semnificativ diferită între forma inițiatorului și a primei Camere sesizate, pe de o parte, și forma adoptată de cea de-a doua Cameră, pe de altă parte.”

Șeful statului insistă că reexaminarea este necesară pentru respectarea principiului bicameralismului și pentru asigurarea competenței legislative exclusive a Parlamentului.

„Față de argumentele expuse mai sus, și având în vedere competența legislativă exclusivă a Parlamentului, vă solicităm reexaminarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 45/2025…”, se mai arată în cererea transmisă oficial.

Astfel, Parlamentul trebuie să revizuiască textul legii, asigurându-se că ambele Camere își exercită rolul deliberativ în limitele stabilite de Constituție, înainte ca actul să fie promulgat.