Focuri de armă, trase în apropierea Consulatului SUA din Toronto. Incidentul, în curs de investigare

Un incident armat a avut loc marți dimineață în apropierea Consulatului Statelor Unite din Toronto, Canada, după ce poliția a primit mai multe sesizări privind focuri de armă în zonă, potrivit Reuters.

Autoritățile au anunțat că nu au fost raportate victime, însă la fața locului au fost găsite dovezi că o armă de foc a fost descărcată. Ancheta este în desfășurare, iar până în prezent nu a fost identificat niciun suspect.

Poliția din Toronto a transmis că intervenția a avut loc în primele ore ale dimineții, iar echipele de investigatori au fost mobilizate imediat pentru a stabili circumstanțele în care s-a produs incidentul.

Potrivit informațiilor furnizate de poliția din Toronto, apelurile privind focuri de armă au fost primite la ora 5:29 dimineața, ora locală (09:29 GMT). Autoritățile au intervenit rapid în zona în care se află Consulatul Statelor Unite.

Reprezentanții poliției au anunțat pe platforma X că au fost găsite indicii care confirmă folosirea unei arme de foc. „Poliția din Toronto a răspuns la sesizări privind focuri de armă la ora 5:29 dimineața. Au fost găsite dovezi ale unei arme de foc descărcate, iar nicio persoană nu a fost rănită”, au transmis autoritățile.

Într-un mesaj ulterior, poliția a precizat că investigația este în desfășurare și că nu există, deocamdată, informații despre un posibil suspect. „Nu avem informații despre un potențial suspect în acest moment. Ofițerii se află la fața locului și investighează incidentul”, au mai transmis autoritățile.

De asemenea, poliția nu a oferit detalii despre un posibil motiv al incidentului sau despre circumstanțele în care au fost trase focurile de armă.

Până în prezent, reprezentanții Consulatului Statelor Unite din Toronto și ai Departamentului de Stat al SUA nu au oferit un punct de vedere oficial cu privire la incident.

#UPDATE: Large police presence in downtown Toronto after gunfire struck the U.S. Consulate early this morning. No injuries reported. https://t.co/scuRkzky4I pic.twitter.com/R5jHqgrknq — RTN (@RTNToronto) March 10, 2026

Clădirile diplomatice americane sunt în general protejate prin măsuri de securitate sporite, iar incidentele care au loc în apropierea acestora sunt investigate cu prioritate de autorități.

Incidentul din Toronto are loc la scurt timp după un alt eveniment care a vizat o misiune diplomatică americană în Europa. Duminică, un dispozitiv improvizat a explodat la Ambasada Statelor Unite din Oslo, capitala Norvegiei.

Autoritățile norvegiene au anunțat că investighează cazul și că sunt în continuare în căutarea unui suspect. Potrivit poliției, una dintre pistele analizate vizează o posibilă legătură cu conflictul din Iran, însă ancheta este încă în desfășurare.

Tot în ultimele zile, în New York, doi bărbați au fost puși sub acuzare pentru terorism după ce ar fi aruncat o bombă artizanală asupra unor protestatari anti-islam în timpul weekendului.

Autoritățile americane investighează circumstanțele acestui incident separat, care a avut loc în contextul unor proteste desfășurate în oraș.

În prezent, poliția din Toronto continuă cercetările pentru a stabili cine se află în spatele focurilor de armă trase în apropierea consulatului american și dacă incidentul are vreo legătură cu alte evenimente recente care au implicat misiuni diplomatice sau proteste.