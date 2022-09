Florin Tănase, alături de selecționerul Edi Iordănescu, după meciul România-Finlanda. „El poate schimba fața echipei naționale”

Partida dintre Finlanda și România, penultima din Nations League pentru „tricolori” s-a încheiat cu scorul de 1-1. Vorbind despre meci, marcatorul Florin Tănase s-a arătat mulțumit de jocul echipei și a precizat că schimbările făcute de Edi Iordănescu s-au simțit pe teren.

Florin Tănase, mulțumit de activitatea lui Edi Iordănescu

Fotbalistul speră ca Edi Iordănescu să continue pe banca naționalei și în următoarea campanie.

„Cred că Edi trebuie să rămână. Am mai spus-o. Poate schimba faţa echipei naţionale. S-a simţit schimbarea din teren. Stanciu a fost accidentat, dar a intrat foarte bine. Avem nevoie de un jucător precum Stanciu. Mă simt bine, fizic am fost bine. Sper să am evoluţii bune. Trebuie să jucăm cu încredere, să jucăm ofensiv”, a menționat Tănase.

România are șanse să se califice la Euro 2024

După meciul disputat între România și Finlanda, Florin Tănase crede că țara noastră are șanse mari să se califice la Euro 2024. El s-a arătat mulțumit de partidă, menționând că și-au creat multe ocazii de a marca, iar echipa are fotbaliști valoroși care pot juca un fotbal bun.

„Sunt bucuros, golul îmi dă încredere. Asta trebuie să fac eu la fiecare meci, să marchez şi să-mi ajut echipa. Ar trebui să ne dea speranţe meciul de azi. Suntem un grup unit, trebuie să ne ajutăm. Avem şanse să mergem la Euro 2024”, a mărturisit Tănase, potrivit gsp.ro.

România – Finlanda, 1-1

Partida dintre România și Finlanda s-a disputat vineri. Meciul s-a încheiat cu scor 1-1, într-un duel contând pentru etapa #5 din Liga Națiunilor, rezultat care îi ține pe „tricolori” pe ultimul loc în grupă, cu un meci rămas de disputat.

Primul gol al tricolorilor a fost marcat de Tănase în a doua repriză, atunci când scorul a fost restabilit de elevii lui Iordănescu.

Finlandezii au fost cei care au deschis scorul, prin Pukki, după o minge respinsă greșit de Bancu. Finlandezul a șutat la poarta lui Ionuț Radu, iar portarul nu a avut nicio șansă.