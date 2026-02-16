Florin Manole amenință cu demisia dacă Legea salarizării nu ajunge la consultări cu sindicatele

Dacă discuțiile cu sindicatele privind Legea salarizării nu vor începe până la jumătatea lunii aprilie, ministrul Muncii, Florin Manole, se declară pregătit pregătit să demisioneze din funcție. Într-o intervenție la Antena 3 CNN, oficialul a explicat că această lege reprezintă un jalon esențial în Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) și că implementarea ei rămâne o prioritate.

Florin Manole a afirmat că legea trebuie să intre în vigoare până la începutul verii, iar Ministerul Muncii va finaliza anexele interne în prima săptămână a lunii martie. După această etapă vor urma consultările cu ministerele de resort și cu sindicatele.

„Dacă în prima jumătate a lunii aprilie nu au început consultările cu sindicatele și cu categoriile profesionale, nu vom avea șanse să trecem această lege. Nici nu este nevoie să mi se ceară demisia, plec singur”, a spus Manole.

Ministrul a explicat că nu își permite să rateze acest jalon, având în vedere impactul social și bugetar major.

„Dacă nu voi putea să realizez acest lucru, indiferent din ce motive, atunci plec”, a adăugat el.

Întrebat dacă este decis să demisioneze în cazul în care discuțiile cu sindicatele nu vor începe în aprilie, Florin Manole a răspuns afirmativ.

„Da, fără nicio discuție”, a afirmat el.

La finalul săptămânii trecute, premierul Ilie Bolojan a afirmat că este nevoie de o lege a salarizării care să includă atât creșteri, cât și reduceri acolo unde situația o impune.

Prim-ministrul a adăugat că, deși este necesară adoptarea legii salarizării, implementarea acesteia va fi realizată treptat, având în vedere dificultățile de a aplica măsuri nepopulare. La Adunarea Generale a Asociației Comunelor din România, el a explicat că legea ar trebui să includă atât creșteri de salarii acolo unde este cazul, cât și eventuale reduceri pentru situațiile în care s-au depășit limitele salariale.

„Experiența ultimilor 20 de ani ne arată că este greu să luăm decizii care nu sunt populare, iar capacitatea noastră de a aplica corecturi negative este limitată. De aceea, intrarea în vigoare a legii va fi etapizată”, a declarat premierul.

El a mai subliniat că eventualele reduceri de personal în administrația locală nu vor fi aplicate arbitrar, ci vor fi corelate cu numărul de locuitori și cu nivelul de responsabilitate al fiecărei unități administrative.