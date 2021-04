„De un an de zile România trece printr-o perioadă dificilă în lupta cu pandemia. Această luptă a întins la maxim resursele statului, în special în sistemul de sănătate, dar şi în economie. Ca să avem succes în această luptă cu pandemia, întotdeauna am spus că este nevoie de încredere în instituţiile statului, în instituţiile care administrează această perioadă dificilă. În acest context şi pentru a mă asigura că încrederea în instituţiile statului rămâne, am decis astăzi să fac o modificare la vârful Ministerului Sănătăţii.

Vreau să îi asigur pe toţi românii că eu cred cu tărie în această coaliţie de guvernare, pentru că este o coaliţie de guvernare care s-a constituit în urma votului românilor, în jurul unor valori, unor idei şi nu în jurul unor persoane”, a afirmat Florin Cîţu.

Premierul şi-a încheiat declaraţia de presă îndemându-i pe români să se vaccineze.

„Vă doresc tuturor sănătate! Şi trebuie să avem o campanie de vaccinare de succes, de aceea vă îndemn pe toţi să vă înregistraţi pe platforma de vaccinare!”, a spus Florin Cîţu.

Revocarea lui Voiculescu semnată de Iohannis

Preşedintele Klaus Iohannis a semnat, miercuri, decretul privind revocarea lui Vlad Voiculescu din funcţia de ministru al Sănătăţii. Anunțul a fost de Administraţia Prezidenţială.

„Preşedintele României, domnul Klaus Iohannis, a semnat miercuri, 14 aprilie 2021, decretul de revocare din funcţia de membru al Guvernului a domnului Vlad Vasile Voiculescu, ministrul Sănătăţii”, se arată în comunicat.

Adrian Weiner posibil înlocuitor al lui Vlad Voiculescu

Vlad Voiculescu a fost revocat din funcţie de premierul Florin Cîţu miercuri. În locul său, ca ministru interimar, a fost propus vicepremierul Dan Barna. Acesta nu pare dispus, însă, să-și asume postul. De asemenea, un alt nume vehiculat pentru preluarea acestei funcții este deputatul USR Adrian Weiner.

Șeful Executivului a demis-o pe Andreea Moldovan din funcţia de secretar de stat la Ministerul Sănătăţii.

„Astăzi, 14 aprilie, i-am înaintat domnului preşedinte Klaus Iohannis documentele de revocare din funcţia de ministru al Sănătăţii a domnului Vlad Voiculescu. Interimatul funcţiei va fi asigurat de către domnul Dan Barna, până la numirea unui nou ministru la conducerea Ministerului Sănătăţii. Totodată, am decis demiterea din funcţia de secretar de stat la Ministerul Sănătăţii a doamnei Andreea Moldovan, iar decizia va fi publicată în Monitorul Oficial în cursul zilei de astăzi”, a anunţat Florin Cîţu într-o informare a Guvernului.

