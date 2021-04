Evacuarea în noapte a celor aproape o sută de pacienți bolnavi de la Spitalul Clinic de Ortopedie, Traumatologie și TBC Osteoarticular Foișor, din Capitală – cei mai mulți abia operați, oameni suferinzi care încă mai aveau drenele și branulele prinse de corp -, a fost cu, siguranță, un act de o inconștiență crasă. De o barbarie cum în România nu s-a mai văzut. Un episod extrem pe care ministrul Sănătății” Vlad Voiculescu l-a numit, simplu, ”scandal mediatic”.

Poate și de aceea, încercând să mai spele ceva din umilințele îndurate de pacienți, ministrul i-a sunat pe unii dintre ei. Nu pe toți, cum a afirmat public politicianul USR. Evenimentul zilei a aflat ce a vorbit ministrul cu unul dintre pacienții la viața scos din spitalul Foișor.

O sută de pacienți aruncați în stradă la un ordin cinic

Un ordin cinic, venit de undeva de sus, a dat vineri alarma în Spitalul ”Foișor”: toți pacienții, indiferent de starea lor, trebuie evacuați urgent pentru a face loc bolnavilor de coronavirus. Așa, unitatea medicală se transforma peste noapte în spital COVID! Cum, tot peste noapte, la propriu, aveau să fie evacuați o sută de pacienți, cei mai mulți operați cu mai puțin de 24 de ore înainte, bolnavi aflați încă sub efectul calmantelor care abia le mai domoleau durerile groaznice care îi chinuiau.

Evacuare ca în vremuri de război, dar cu ochii pe ziariști

O acțiune desprinsă parcă din timpuri de război în care oameni fără apărare fug din calea armelor ucigașe, a cotropitorilor. Asta a văzut o lume întreagă în seara de vineri, 9 aprilie. Mărturiile pacienților batjocoriți – pe care Evenimentul zilei le-a consemnat în exclusivitate -, sunt cutremurătoare. Bolnavi care plâng, asistente care plâng de mila lor, bătrâni disperați la care rudele nu au putut ajunge la timp și care au intrat în panică neînțelegând ce se întâmplă. De ce sunt dați afară din spital în crucea nopții.

Unii dintre ei ne-au spus că acea evacuare a fost oarecum controlată de cei din interior pentru a fi cât mai puțin în ochii presei ai cărei reprezentanți ”pichetau” clădirea Spitalului ”Foișor”.

”Pe unii dintre noi ne-au ținut îmbrăcați ore în șir în saloane cu biletele de externare în mână. Nu ne-au dat voie să plecăm din cauza presei. Ne spuneau că ne văd ziariștii. Le-am strigat că dacă avem bilete de externare semnate, parafate și datate cu ore exacte, la minut, de ce nu suntem lăsați să plecăm. Până la urmă, mai mulți am ”evadat”, altfel cred că plecam de acolo noaptea, ca cei mai mulți dintre pacienții dați afară din spital”, n-au dezvăluit unii dintre pacienți, care nu se aflau în imposibilitatea de a merge.

Ministrul Vlad Voiculescu, cel pentru care postul de șef peste ”Sănătate” pare să fie crucial pentru existența sa politică, ne-a povestit că a pus mâna pe telefon și i-a sunat pe unii dintre bieții oameni batjocoriți în acea acțiune de evacuare forțată. Pe ceilalți i-au sunat colaboratorii lui.

Scos în stradă la mai puțin de 24 e ore de la operația la șold

Printre cei care au avut ”onoarea” să schimbe câteva vorbe cu ministrul Voiculescu – pentru că la unii dintre pacienți a ajuns doar un sms prin care le era recomandat să meargă la Spitalul Agrippa -, este și Gheorghe Slavu, în vârstă de 44 de ani. Omul, muncitor în construcții, a fost operat la șoldul drept pentru a i se implanta o proteză. O operație dificilă care ar fi avut nevoie de un tratament postoperator complet, dar și de o terapie de recuperare care să înceapă chiar din spital, sub supravegherea medicului care l-a operat. Așa ceva nu s-a mai întmplat pentru că Slavu a fost scos în stradă, când durerile atroce îl chinuaiu, la mai puțin de 24 de ore de la acea intervenție chirugicală!

”La ora 17.00 părăsiți spitalul! A venit un ordin de sus, asta e procedura!”

”Joi (n.r. 08.04.2021) am fost operat la șoldul drept. Mi s-a pus o proteză. E o afecțiune cauzată de munca grea pe care o fac în construcții. Vineri, adică a doua zi, au venit medicii la mine și mi-au spus să nu mai stau în pat, să fac mișcări că va trebui să plec de acolo pe picioarele mele. Dar cum să merg când pe mine mă durea groaznic, de credeam că mor! ”La ora 17.00 părăsiți spitalul! A venit un ordin de sus, asta e procedura!”, așa mi-au spus. La plecare, nu mi-au dat nici măcar o rețetă…Au zis că sistemul e blocat. Nu mi-au spus cum să fac recuperarea…”, povestește Ghoerghe Slavu.

Scuze pentru ”disconfortul creat”

O zi mai târziu, adică sâmbătă, bărbatul care este din satul argeșean Copăceni, a primit un telefon ”important”. La capătul celălalt al firului era ministrul Voiculescu.

Șeful de la ”Sănătate” a început prin a se prezenta și a se asigura, politicos, că vorbește cu cine trebuie. Adică cu Gheorghe Slavu. Apoi, au urmat trei, poate patru minute de conversație în care pacientul aruncat în stradă din spital a fost rugat să primescă scuze pentru ”disconfortul creat”, dar a și fost certat că s-a dus acasă și nu la un alt spital după acea evcuare cinică!

Bolnavul, certat că nu s-a dus la alt spital după evacuarea forțată

”Cred că era în jur de ora două, la amiază, când m-a sunat. Sâmbătă. Mi-a spus: ”Bună ziua, sunt ministrul Voiculescu. Am plăcerea să vorbesc cu domnul Slavu Gheorghe?”. Așa a început discuția. I-am recunoscut vocea de la televizor. Apoi, și-a cerut scuze pentru disconfortul creat și mi-a spus că așa, prin acel transfer, eu am salvat viața unui bolnav de coronavirus. I-am răspuns că nu e corect ce a făcut, că și eu plătesc taxe și impozite la sănătate, că și eu am dreptul la tratament. Că nu e normal să mă scoată afară din spital cu așa dureri insuportabile, abia operat. Ce să zică? Mi-a dat dreptate. Dar o voce de lângă el, un bărbat, m-a certat imediat că de ce nu m-am dus la alt spital dacă eram în situația aia? ”Dar ați avut posibilitatea să vă duceți la alt spital”, asta a fost recomandarea acelei voci care se afla lângă mininstru. E o reacție normală față de un om operat, aruncat de ei din spital? Nu, nu e! Unde să mă duc? De ce nu m-au trimis ei atunci la un medic ortoped?”, a rememorat Gheorghe Slavu convorbirea cu ministrul Voiculescu.

Și, pentru a-i lăsa bietului om senzația că, de acum, are în persoana șefului de la ”Sănătate” un prieten de nădejde, ministrul Voiculescu i-a spus lui Slavu să sune la numărul de pe care l-a apelat dacă va avea nevoie de ajutor. ”Să păstrați acest număr. Dacă se întâmplă ceva, mă sunați personal”, a fost nota amicală în care Voiculescu a încheiat convorbirea cu pacientul umilit.