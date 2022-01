Florin Cîțu face ravagii, va fi cutremur în PNL: Nu tolerăm, va fi exclus

Tot scandalul dintre Felicia Ienculescu-Popovici și ceilalți doi consiglieri locali, Valentin Ene (PNL) și Dinu Gheorghe (PNL)a avut loc în școala din Mogoșoaia, unde avea loc ședința Consiliului Local. Spiritele s-au încins din cauza exproprierilor puse la cale de primar.

Edilul a propus celor 626 de proprietari care dețin terenuri arabile într-o zonă în care Primăria Mogoșoaia vrea să construiască un întreg cartier, să cedeze 39% din terenuri, iar restul să fie introdus de către autorități în intravilan.

Consiliera Felicia Ienculescu-Popovic a declarat că Dinu Gheorghe, consilier PMP, ar fi sărit pur şi simplu asupra ei, după ce ar fi amenințat-o.

”În seara aceasta (joi seara-n.r) a avut loc o ședință. Eu sunt secretara comisiei, am venit cu documentele să le completăm, să dezbatem… Nu am apucat nici să mă așez sau să îmi dau haina de pe mine și un coleg, consilier PNL, Ene Valentin, a început să mă întrebe de ce îi trimit eu jurnaliști care să vorbească cu soția și cu fiica dumnealui. Eu i-am spus că nu am nici măcar numărul dumnealui și că nu știu ce vorbește și atunci a trecut la niște amenințări.

Un alt coleg de la PMP, îl cheamă Dinu Gheorghe, a sărit efectiv pe mine in încercarea de a-mi smulge telefonul. Eu am fost șocată de un bărbat care sare așa pe o femeie”, a declarat Felicia Ienculescu la Antena 3.

În urma acestui incident, Dinu Gheorghe, consilierul local al PMP, implicat în altercaţia de la Mogoşoaia, a demisionat din partid

Florin Cîțu, despre consilierul PNL: Trebuie exclus imediat

În PNL, urmează să se decidă soarta consilierului Valentin Ene. Președintele PNL, Florin Cîțu, a anunțat sâmbătă că acesta a fost suspendat din toate funcţiile politice de către liderul PNL Ilfov, iar dacă se dovedeşte a fi vinovat, atunci acesta va fi exclus din partid.

„Eu vreau să vă spun că nu tolerăm în PNL violenţe nici verbale, nici fizică de niciun fel. I-am cerut preşedintelui PNL Ilfov să ia cele mai drastice măsuri. L-a suspendat din toate funcţiile politice. Nu ştiu dacă este destul. Ştiu că este o anchetă în desfăşurare. Dacă ancheta demonstrează că acest consilier a fost de vină, trebuie exclus imediat”, a afirmat Florin Cîţu, sâmbătă într-o conferinţă de presă.