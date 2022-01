Un eșec al coaliției de guvernare va avea consecințe grave pentru PNL. Avertismentul unui important liberal

Președinte al Consiliului Județean Bihor, Ilie Bolojan este considerat unul dintre cei mai eficienți lideri politici ai PNL. Cunoscut ca opozant atât al lui Florin Cîțu, actualul șef al PNL, cât și al lui Ludovic Orban, predecesorul său, este o voce respectată în partid.

În acest context, a declarat că şi-ar dori ca noua coaliție să reușească la guvernare. El a atras atenția că situația este foarte dificilă în țară și mai bine de jumătate din comune au rămas fără bani. Nu mai există nici măcar fonduri pentru asigurarea salariilor funcționarilor. Preşedintele Consiliului Judeţean a precizat că gestionarea bugetului este vitală pentru România.

„Eu nu am susținut această coaliție în interiorul PNL, dar azi vă spun deschis că mi-aș dori să reușească, pentru că nu avem an electoral. Suntem între mandate și sunt foarte multe lucruri de făcut pe care o majoritate mare, cum e actuala majoritate guvernamentală, una stabilă, le poate pune în practică. Sunt două categorii de probleme. Sunt cele cele urgente care vin peste tine, cum e pandemia sau creșterea prețului la gaze și electricitate, unde nu putem fugi de responsabilitate. Și mai sunt și problemele pe termen lung, reforme ale statului, măsuri în administrație. Fiind foarte multe restanțe pe care România le are, anul 2022 ar putea fi un an al achitării unor astfel de restanțe”, a arătat Ilie Bolojan.

Un eșec la guvernare va avea consecințe asupra PNL

Liderul PNL a declarat că actuala coaliție de guvernare trebuie să livreze proiecte și să modifice legi, astfel încât să îmbunătățească sistemul de administrație. În cazul în care nu va reuși, cei care vor suporta consecințele politice vor fi cei din PNL. Aceștia și-au asumat o serie de reforme. El a precizat că situația va fi dificilă și la nivelul țării, unde orice oportunitate ratată va însemna alți ani de greutăți și eșec economic.

„Eu îmi doresc ca această coaliție să livreze proiecte, să modifice legi, să îmbunătățească sistemul administrativ, să creeze oportunități. Dacă nu se va întâmpla asta, în afară de faptul că partidul meu (PNL) va fi cel mai mare perdant, dar nu asta e problema. Perdantă va fi țara noastră. vom mai pierde niște ani, or orice an pierdut însemnă oportunități pierdute, depopulare, rămânere economică în urmă”, a declarat preşedintele Consiliului Judeţean Bihor, potrivit B1 TV.

Comunitățile locale se confruntă cu multe probleme

Ilie Bolojan a atras atenția asupra situației dificile cu care se confruntă majoritatea comunităţilor din România. El a subliniat că banii din bugetele locale trebuie mai bine administrați, așa încât accentul să pice pe investiții, nu pe măsurile sociale. De aceea este nevoie de promovarea a cât mai multe proiecte din fonduri europene și guvernamentale.

„Sunt mai multe cauze pentru care unele administrații nu reușesc să creeze condiții pentru dezvolare în comunitățile lor. Sunt situații foarte diferite. Una e problema marilor orașe care, conform studiilor, sunt centre de dezvotare ale României și care sunt locomotive pentru comunitățile din județele respectie. Deci acolo e o categorie de probleme. A doua categorie sunt orașele de mici dimensiuni, monoindustriale, care au probeme de atractivitate și aici edilii, chiar dacă fac eforturi mari, se lovesc de probleme care nu pot fi ușor surmontate.

Mai sunt și comunitățile mici, zona de rural. Aici e scăderea natalității, un număr redus de locuri de muncă, avem un fenomen de depopulare, localitățile nu au veniuri, nu există atractivitate. Problemele sunt diferite, soluțiile sunt diferite”, a spus Ilie Bolojan.